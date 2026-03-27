Blagi rast vodostaja rijeka: Upozorenje izdato za slivove Save, Sane, Une i Ukrine

Blagi rast vodostaja rijeka zabilježen je danas na svim vodomjernim stanicama u Republici Srpskoj, a nadležne službe Javne ustanove "Vode Srpske" su u pripravnosti i prate razvoj situacije na terenu.

Izvor: Srna

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, nastavak padavina najavljen je i u narednim danima, zbog čega se očekuje i dalji rast vodostaja rijeka, saopšteno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".

Posebno upozorenje važi za slivove rijeka Une, Sane i Ukrine, gdje su mogući nagli porasti vodostaja, zbog čega je neophodan dodatni oprez na tim područjima.

Agencija za vodno područje rijeke Save upozorava da se u naredna četiri dana očekuju obilne padavine koje će uzrokovati znatan porast vodostaja na sjeveru i sjeverozapadu zemlje.

Najveći rizik od izlivanja rijeka iz korita odnosi se na Unsko-sanski i Tuzlanski kanton.

Poseban fokus stavljen je na srednji i donji tok sliva rijeke Sane, gdje se očekuje nagli porast nivoa vode, kao i cjelokupni sliv Spreče i Save.

Iz Agencije apeluju na nadležne institucije i službe civilne zaštite da podignu stepen pripravnosti na najviši nivo.

