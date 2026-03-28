Poplave u Prijedoru: Stotine objekata pod vodom, Gomjenica i dalje raste (VIDEO)

Procjenjuje se da je u Prijedoru zaplavljeno između 350 i 400 kuća i pomoćnih objekata u naseljima Vrbice, Topolik, Raškovac, Puharska i uz magistralni put prema Novom Gradu, izjavio je šef Odsjeka za civilnu zaštitu grada Prijedora Miroslav Krneta.

On je naveo da su obilne padavine prouzrokovale pojavu bujičnih voda koje su podigle nivo Miloševice, Gomjenice i Sane.

"Sinoć se počelo sa punjenjem vreća u komunalnom. Biće na određenim punktovima raspoređene vreće. Gradiće se takozvani zečiji nasip na području Gomjenice. Apelujem na građane, koji imaju probleme, da se obrate na broj 121, gdje će dobiti informacije, a naš Operativno-komunikacioni centar će proslijediti nadležnim na dalje dijelovanje", rekao je Krneta novinarima u Prijedoru.

On je dodao da je na jutrošnjoj sjednici Štaba za vanredne informacije rečeno da je voda ispravna za piće.

"U prekidu je snabdijevanje strujom, pogotovo na području Kozare, gdje je došlo i do zatvaranja puta. Imamo problema sa strujom na području Hambarina, Ljubije, Jutrogošte, Gornje Dragotinje", naveo je Krneta.

Prema njegovim riječima, trenutni vodostaj rijeke Sane je 309 centimetara, Gomjenice 426 centimetara, uzvodno Sana unazad 24 sata nije porasla više od 15 centimetara, dok je na području Prijedora porasla jedan metar.

"Nivo rijeke Sane u Sanskom Mostu nije u tolikom porastu koji je zabrinjavajući. Nama je veći problem sada rijeka Gomjenica koja raste. Otežano je odvijanje saobraćaja u Raškovcu i Donjim Garevcima", dodao je Krneta.

Štab za vanredne situacije grada Prijedora proglasio je kasno sinoć prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava, a Gradska uprava pozvala građane na dodatni oprez, praćenje zvaničnih informacija i, iz predostrožnosti, podizanje vrijednih stvari i namještaja na više spratove ili na sigurnije lokacije, kako bi se umanjile eventualne materijalne štete.

