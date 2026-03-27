Haos u Krčmaricama: Snijeg i oborena stabla napravili probleme u saobraćaju

Autor Haris Krhalić Izvor Nezavisne novine
0

Put kroz banjalučko naselje Krčmarice trenutno je teško prohodan, jer nakon snježnih padavina koje su zahvatile ovo područje tokom noći i dana nije izvršeno adekvatno čišćenje.

krčmarice snijeg Izvor: Screenshot

Snijeg i niske temperature dodatno su otežali kretanje, pa se na pojedinim dionicama saobraćaj odvija usporeno i uz poteškoće.

Prema navodima čitalaca "Nezavisnih novina", situaciju dodatno komplikuje činjenica da je na čak četiri lokacije došlo do obaranja stabala, što predstavlja ozbiljnu prepreku za vozače i pješake.

Ovakvi problemi su česti tokom zimskih mjeseci, naročito u naseljima koja su udaljenija od centra grada i gdje je reakcija komunalnih službi sporija.

Građanima se savjetuje dodatni oprez, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada bi moglo doći do poledice.

(Nezavnisne novine)

