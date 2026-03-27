Korak ka trajnom rješenju: Banjaluka dobija dnevni centar za osobe sa smetnjama u razvoju

Predstavnici Vlade RS, JU Centra za socijalni rad Banja Luka, JU Centra „Zaštiti me“ i roditelja djece sa smetnjama u razvoju usaglasili su danas model po kojem će se u Banjaluci obezbijediti usluge dnevnog zbrinjavanja za punoljetne korisnike sa smetnjama u razvoju.

Izvor: Vlada RS

Tokom sastanka, koji je danas održan u sjedištu Vlade Republike Srpske, u Banjaluci, na inicijativu kabineta predsjednika Vlade, ocijenjeno je da je uspostavljanje dnevnog centra u okviru Centra za socijalni rad Banjaluka, dugotrajno, održivo i sistemsko rješenje za pružanje usluga korisnicima nakon što završe školovanje.

Dogovoreno je da se za potrebe otvaranja takvog centra adaptira prostor kojim raspolaže Centar za socijalni rad Banjaluka, kao i dinamika po kojoj bi, u najkraćem mogućem periodu, trebalo da se završi njegova sanacija i adaptacija, te nabavka opreme, a za što su sredstva ranije obezbijeđena u okviru akcije „S ljubavlju hrabrim srcima“.

Izvor: Vlada RS

Vlada Republike Srpske izrazila je spremnost da obezbijedi i eventulno nedostajuća sredstva kako bi se ovaj projekat nesmetano realizovao.

Predstavnice roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Banjaluke izrazile su zadovoljstvo ovakvim rješenjem, ističući značaj kontinuiteta pružanja usluga djeci i nakon što napune 18 godina, kao i dogovorom da roditelji budu uključeni u rad tima koji će pratiti realizaciju ovog projekta.

Sastanku su prisustvovali i ministri zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i prosvjete i kulture Borivoje Golubović sa saradnicima.

