Korisnici usluga personalne asistencije i pomoći u kući uputili otvoreno pismo banjalučkim odbornicima pred najavljenu vanrednu sjednicu Skupštine grada Banjaluka o budžetu, koja je zakazana za 30. januar.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovane odbornice i odbornici Skupštine Grada Banja Luka,

Obraćamo vam se kao građani ovog grada koji svakodnevno žive posljedice odluka donesenih u ovoj Skupštini — ali i kao ljudi čiji život, dostojanstvo i elementarna sigurnost neposredno zavise od odluka koje ćete donijeti u vezi sa budžetom Grada Banja Luka za 2026. godinu.

Mi smo korisnici usluga personalne asistencije i pomoći u kući — usluga koje se u Banjoj Luci finansiraju putem Centra za socijalni rad, a realizuju kroz organizacije osoba sa invaliditetom. Za nas, ove usluge nisu dodatna pogodnost, niti socijalni luksuz. One su preduslov preživljavanja, osnovna infrastruktura života: mogućnost da ujutu ustanemo iz kreveta, jedemo, održavamo higijenu, odemo na posao, liječimo se, ostanemo dio zajednice.

Smatramo svojom obavezom da vas podsjetimo na sljedeće:

O ovim uslugama se ne može i ne smije politički licitirati. One ne smiju biti moneta za potkusurivanje, predmet kompromisa, niti kolateralna šteta političkih neslaganja. Društvo koje dozvoljava da se oko osnovnih uslova za život najugroženijih građana „lome

koplja“ — odustaje od vlastitog minimuma odgovornosti.

Posebno želimo podsjetiti da je postojeći problem u finansiranju ovih usluga posljedica sistemskog nesklada, a ne proizvoljnih zahtjeva korisnika ili organizacija. Cijena sata usluga koje Centar za socijalni rad plaća organizacijama koje ih provode nije povećavana od 2024. godine, dok je u međuvremenu minimalna plata u Republici Srpskoj povećavana u dva navrata. Istovremeno, njegovatelji i personalni asistenti — ljudi koji obavljaju izuzetno zahtjevan i odgovoran posao — rade za minimalnu platu koju su organizacije zakonski obavezne isplaćivati.

Posljedice tog nesklada ne snose ni budžetske stavke ni apstraktni sistemi — snose ih ljudi, vaši sugrađani i komšije.

Posebno želimo naglasiti da su za odgovornu lokalnu zajednicu neprihvatljive ideje:

• da se već minimalne i nedovoljne usluge dodatno smanjuju,

• da se odgovornost za sistemske manjkavosti prebacuje na organizacije osoba sa invaliditetom koje te usluge provode i od ugroženih traži da se „sami snađu za finansiranje“.

Takvi pristupi nisu samo socijalno neosjetljivi — oni su suprotni principima na kojima počiva savremena socijalna zaštita, domaćim propisima i međunarodnim obavezama.

Vi, kao odbornici Skupštine Grada, imate direktnu i stvarnu odgovornost za način na koji se budžetska sredstva planiraju i raspoređuju.

Odluka da se Centru za socijalni rad obezbijede dovoljna, namjenska i stabilna sredstva za finansiranje personalne asistencije i pomoći u kući nije administrativno niti tehničko pitanje — to je odluka sa neposrednim i dalekosežnim posljedicama po živote ljudi, odluka kojom se jasno pokazuje da li ovaj grad štiti svoje najranjivije građane ili ih pušta „niz vodu“.

Želimo da budete svjesni da iza svake budžetske stavke stoje konkretni ljudi, stvarni životi, porodice koje već žive pod stalnim pritiskom neizvjesnosti. Svako dalje dovođenje ovih usluga u pitanje proizvodi stres, strah i egzistencijalnu nesigurnost kod ljudi koji žive sa najtežim oblicima invaliditeta i zavisnosti od podrške sistema.

Tražimo da preuzmete odgovornost koju ste prihvatili preuzimanjem javne funkcije.

Pozivamo vas da, prilikom rasprave i glasanja o budžetu za 2026. godinu, jasno i nedvosmisleno stanete u zaštitu:

• kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja usluga personalne asistencije i pomoći u kući,

• finansiranja usluga u realnom, održivom i dostatnom obimu, što uključuje povećanje cijene sata za usluge personale asisitencije i pomoći u kući kako bi ista bila usklađena sa prethodnim odlukama Vlade RS,

• prava najugroženijih građana Grada o kojem odlučujete da žive dostojanstveno, a ne u stalnoj borbi za osnovnu podršku.

Način na koji ćete se postaviti prema ovom pitanju biće jasan pokazatelj ne samo vaše političke odgovornosti, već i vašeg ličnog integriteta kao predstavnika ove zajednice.

Očekujemo da ćete donijeti odluke kojih se sutra nećete sramiti, imajući u vidu da će one biti Vaše lično ogledalo i ogledalo zajednice."

Podsjećamo, vanredna sjednica Skupštine Grada Banjaluka zakazana je za petak, 30. januar kada bi odbornici trebali raspravljati o budžetu za 2026. godinu.

