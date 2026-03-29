Udes u Laktašima: Povrijeđeni vozač i suvozač prevezeni na UKC RS

U Laktašima se jutros, 29. marta 2026. godine, oko 04.30 časova, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je putničko vozilo marke BMW sletjelo sa kolovoza. Povrijeđeni su vozač i suvozač koji su prevezeni u UKC RS na liječenje.

U vozilu su se nalazili vozač K.A. (1997) iz Prijedora i suvozač K.K. (2008) iz Laktaša, koji su zadobili tjelesne povrede. Povrijeđeni su prevezeni i smješteni u Univerzitetski klinički centar RS u Banjaluci, gdje im je pružena ljekarska pomoć.

"Uviđaj su na mjestu nezgode obavili dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i policijski službenici Policijske stanice Laktaši. Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i vještačenja kako bi se utvrdile sve okolnosti ove saobraćajne nezgode", saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.