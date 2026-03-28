Saobraćajna nesreća na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši: Poginula jedna osoba

Na dijelu magistralnog puta Banjaluka–Laktaši, u mjestu Novakovići, danas oko 17 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život, nezvanično saznaje ATV.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Danas oko 17 časova na dijelu magistralnog puta Banjaluka - Laktaši u mjestu Novakovići dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo marke audi", saopšteno je iz PU Banjaluka, piše ATV.

Zbog nesreće, brza cesta na dijelu od kamere u Zalužanima prema Laktašima i dalje je zatvorena za saobraćaj. Policija ističe da detalji nisu dostupni dok traje uviđaj.