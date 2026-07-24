Besplatni pregledi i testiranje u UKC-u Srpske: Građani mogu provjeriti zdravlje jetre povodom Svjetskog dana hepatitisa

UKC Republike Srpske 28. jula organizuje besplatno savjetovanje, testiranje i preglede povodom Svjetskog dana hepatitisa. Građani će moći dobiti stručne informacije i provjeriti zdravlje jetre.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske obilježiće 28. jula Svjetski dan hepatitisa organizovanjem besplatnog savjetovanja, testiranja i preventivnih pregleda za građane. Iz Klinike za infektivne bolesti poručuju da virusni hepatitisi i dalje predstavljaju značajan javnozdravstveni izazov, ali da se danas mogu uspješno spriječiti, dijagnostikovati i liječiti.

Povodom Svjetskog dana hepatitisa, zaposleni u Klinici za infektivne bolesti otvoriće vrata Savjetovališta, gdje će građani 28. jula, od 10.00 do 18.00 časova, moći razgovarati sa ljekarima i dobiti stručne informacije o virusnim hepatitisima, masnoj bolesti jetre i drugim krvlju prenosivim zaraznim bolestima.

Besplatno testiranje i pregled jetre

U skladu sa medicinskom procjenom i prema potrebi, građanima će biti omogućeno besplatno i anonimno testiranje, kao i pregled FibroScan uređajem za procjenu stanja jetre. Iz UKC-a pozivaju sve zainteresovane da iskoriste ovu priliku za preventivni pregled i informisanje o zdravlju jetre.

Hepatitis često prolazi bez simptoma

Iz Klinike podsjećaju da milioni ljudi širom svijeta žive sa hroničnim hepatitisom B ili C, a da mnogi nisu ni svjesni infekcije jer bolest godinama može proticati bez simptoma. Neliječeni virusni hepatitisi mogu dovesti do ciroze jetre, hepatocelularnog karcinoma i potrebe za transplantacijom jetre.

Vakcinacija protiv hepatitisa B jedna je od najuspješnijih preventivnih mjera u savremenoj medicini, dok se hepatitis C danas može izliječiti kod više od 95 odsto oboljelih primjenom savremene antivirusne terapije. Zato su pravovremeno testiranje, rano postavljanje dijagnoze i dostupnost liječenja od ključnog značaja za sprečavanje komplikacija i prekid daljeg širenja infekcije.

Apel građanima da se testiraju

„Virusni hepatitisi su bolesti koje možemo spriječiti, na vrijeme otkriti i uspješno liječiti. Nažalost, mnogi oboljeli godinama nemaju nikakve simptome, zbog čega bolest bude otkrivena tek kada su nastale ozbiljne komplikacije. Zato apelujemo na građane koji pripadaju rizičnim grupama da se testiraju, a sve roditelje i građane da podrže vakcinaciju protiv hepatitisa B. Eliminacija virusnih hepatitisa nije nedostižan cilj, ali zahtijeva zajednički rad zdravstvenog sistema, institucija i svakog pojedinca”, izjavila je načelnik Klinike za infektivne bolesti UKC Republike Srpske i nacionalni koordinator za virusne hepatitise prof. dr Antonija Verhaz.

Iz UKC-a Republike Srpske navode da će ovom aktivnošću nastojati da doprinesu podizanju svijesti o virusnim oboljenjima jetre, značaju pravovremenog otkrivanja bolesti i mogućnostima njihove prevencije i liječenja.