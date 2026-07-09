Nemedicinskom kadru UKC RS dodatak od 150 KM od 1. avgusta

Od 1. avgusta nemedicinskom kadru UKC Republike Srpske isplaćivaće se mjesečni dodatak od 150 KM.
Nemedicinskom kadru UKC Republike Srpske od 1. avgusta isplaćivaće se mjesečni dodatak od 150 KM, dogovoreno je na sastanku rukovodstva UKC-a i reprezentativnog sindikata UKC-a.
UKC je izmjenama kolektivnog ugovora postao prva zdravstvena ustanova u Srpskoj koja je uvela nemedicinski dodatak u neto iznosu od 150 KM.
Vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot rekao je da je ulaganje u kadar jednako važno kao i ulaganje u opremu.
"Ova mjera će postići koheziju unutar UKC-a, prepoznali smo značaj nemedicinskog osoblja. Upravo kroz ovaj dodatak želimo da poboljšamo kako materijalni status tako i rad osoblja u UKC-u", rekao je Šobot nvinarima u Banjaluci.
Istakao je da današnja mjera pokazuje da UKC dobro posluje i da je u posljednjih pet mjeseci finansijski konsolidovan, te je dao preporuku direktorima ostalih zdravstvenih ustanova da se ova mjera sprovede u ustanovama u kojima je moguće.
Šobot je naglasio da UKC nema nema problema sa nedostatkom ljekarskog kadra jer mladi ljekari žele da se zaposle u ovoj zdravstvenoj ustanovi, te je dodao da ima i zahtjeva za rad od ljekara koji su boravili u instranstvu.
Jedini problem sa kadrom je nedostatak srednjeg medicinskog kadra, ali i to se pokušava riješiti dokvalfikacijom zdravstvenih radnika.
Aleksandar Dragišić iz reprezentativnog sindkata UKC-a rekao je da su sredstva za mjesečni dodatak obezbijeđena na osnovu pozitivnog poslovanja UKC-a.
Pozvao je direktore ostalih zadavastvenih ustanoova da primijene ovaj model kako bi nemedicinski radnici ostvarili isto pravo.