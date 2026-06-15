Potvrđena optužnica protiv Sarajlije: Mjesecima psihički zlostavljao muškarca

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Armina Hadžijusufovića (36), koja ga tereti da je više mjeseci vršio psihičko nasilje nad tridesetsedmogodišnjim muškarcem, što je kod njega izazvalo strah, uznemirenost i ozbiljne psihičke posljedice.

Izvor: FENA

Tužilaštvo Kantona Sarajevo tereti Hadžijusufovića da je od avgusta 2025. do aprila 2026. godine na području Sarajeva i drugih gradova u BiH kontinuirano vršio psihičko nasilje nad oštećenim,.

Prema navodima optužnice, na više javnih mjesta ispisivao je uvredljive poruke i objavljivao sadržaje kojima je vrijeđao i ponižavao oštećenog, uključujući javno dijeljenje njegovog broja telefona uz neistinite navode.

Takvim postupanjem kod oštećenog su izazvani strah, uznemirenost i ozbiljne psihičke posljedice, čime su narušeni njegovo dostojanstvo, psihičko zdravlje i integritet, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Za glavni pretres tužilac je predložio saslušanje devet svjedoka, dva vještaka i izvođenje više od 30 materijalnih dokaza.

(Srna)