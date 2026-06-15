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Nasilničko ponašanje u Doboju: Provalili u kuću, tukli ukućane i maloljetnika, pa oštetili imovinu

Nasilničko ponašanje u Doboju: Provalili u kuću, tukli ukućane i maloljetnika, pa oštetili imovinu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Pet osoba uhapšeno je zbog upada u porodičnu kuću u Doboju i napada na tri osobe i jednog maloljetnika, koji su tom prilikom povrijeđeni.

Doboj: Pet osoba uhapšeno zbog brutalnog upada u kuću i napada na porodicu Izvor: Profimedia

Uhapšena je jedna osoba iz Odžaka čiji su inicijali H.Š, te G.A, P.H. i N.Š. iz Brčko distrikta i K.F. iz Modriče, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Ova lica su u petak, 12. juna, provalila u porodičnu kuću oštećenih, fizički ih napala i povrijedila, te potom oštetila stvari u kući.

Nakon dokumentovanja predmeta protiv njih će Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju biti dostavljen izvještaj o krivičnom djelu nasilničko ponašanje.

Pripadnici Policijske stanice Doboj jedan su u subotu, 13. juna, izvršili pretres porodične kuće koje koristi lice iz tog grada M.M. i tom prilikom oduzeli po jednu vrećicu spida od 65,7 grama i 481,3 grama, te marihuane od 1,3 grama, mobilni telefon i određenu količinu novca u raznim apoenima.

Nakon dokumentovanja predmeta protiv M.M. će Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju biti dostavljen izvještaj o krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet droge.

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Tagovi

nasilje Doboj hapšenje

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