Ko brine o najranjivijima? Stotine djece i odraslih pod starateljstvom, bez ijednog usvojenja

U Republici Srpskoj tokom 2025. godine pod starateljstvom i u hraniteljskim porodicama nalazilo se više od 2.400 osoba, pokazuju podaci Zavoda za statistiku RS.

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Prema ovim podacima, tokom 2025. godine ukupno 2.170 osoba je bilo obuhvaćeno sistemom starateljstva, od čega 410 maloljetnika i 1.760 punoljetnih lica, kao i 257 osoba smještenih u hraniteljske porodice (170 djece i 87 odraslih).

Među maloljetnicima pod starateljstvom, 222 su dječaci, a 188 djevojčice. Najveći broj djece je uzrasta od 15 do 18 godina (142), zatim od 11 do 14 godina (135), dok je najmlađih, do dvije godine, bilo 17.

U okviru ove grupe evidentirano je 37 djece sa smetnjama u razvoju, što znači da približno svako deseto dijete pod starateljstvom ima određeni oblik invaliditeta ili razvojnih poteškoća.

Kada je riječ o punoljetnim osobama pod starateljstvom, najbrojnija je grupa starosti od 51 do 70 godina (748 osoba), dok je 308 osoba starije od 70 godina. U starosnoj grupi 31–50 godina bilo je 529 osoba, a 175 u grupi od 18 do 30 godina.

Od ukupno 1.760 punoljetnih štićenika, 936 su muškarci, a 824 žene.

U hraniteljskim porodicama u 2025. godini boravilo je ukupno 257 osoba, od čega 170 maloljetnika i 87 punoljetnih lica. Među djecom u hraniteljstvu, 31 dijete ima smetnje u razvoju.

Najviše djece u hraniteljskim porodicama bilo je uzrasta od 11 do 14 godina (62), dok je 54 djece imalo između 15 i 18 godina. U najmlađoj grupi do dvije godine bilo je 10 djece.

U Republici Srpskoj registrovano je 196 hraniteljskih porodica. Najveći broj njih brine o jednom korisniku (92 porodice za maloljetnike i 51 za odrasle), dok manji broj porodica ima dvoje ili više štićenika.

Poražavajući podatak je da u 2025. godini nije usvojeno nijedno dijete.

(Mondo)