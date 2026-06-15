Ko brine o najranjivijima? Stotine djece i odraslih pod starateljstvom, bez ijednog usvojenja

U Republici Srpskoj tokom 2025. godine pod starateljstvom i u hraniteljskim porodicama nalazilo se više od 2.400 osoba, pokazuju podaci Zavoda za statistiku RS.
Prema ovim podacima, tokom 2025. godine ukupno 2.170 osoba je bilo obuhvaćeno sistemom starateljstva, od čega 410 maloljetnika i 1.760 punoljetnih lica, kao i 257 osoba smještenih u hraniteljske porodice (170 djece i 87 odraslih).
Među maloljetnicima pod starateljstvom, 222 su dječaci, a 188 djevojčice. Najveći broj djece je uzrasta od 15 do 18 godina (142), zatim od 11 do 14 godina (135), dok je najmlađih, do dvije godine, bilo 17.
U okviru ove grupe evidentirano je 37 djece sa smetnjama u razvoju, što znači da približno svako deseto dijete pod starateljstvom ima određeni oblik invaliditeta ili razvojnih poteškoća.
Kada je riječ o punoljetnim osobama pod starateljstvom, najbrojnija je grupa starosti od 51 do 70 godina (748 osoba), dok je 308 osoba starije od 70 godina. U starosnoj grupi 31–50 godina bilo je 529 osoba, a 175 u grupi od 18 do 30 godina.
Od ukupno 1.760 punoljetnih štićenika, 936 su muškarci, a 824 žene.
U hraniteljskim porodicama u 2025. godini boravilo je ukupno 257 osoba, od čega 170 maloljetnika i 87 punoljetnih lica. Među djecom u hraniteljstvu, 31 dijete ima smetnje u razvoju.
Najviše djece u hraniteljskim porodicama bilo je uzrasta od 11 do 14 godina (62), dok je 54 djece imalo između 15 i 18 godina. U najmlađoj grupi do dvije godine bilo je 10 djece.
U Republici Srpskoj registrovano je 196 hraniteljskih porodica. Najveći broj njih brine o jednom korisniku (92 porodice za maloljetnike i 51 za odrasle), dok manji broj porodica ima dvoje ili više štićenika.
Poražavajući podatak je da u 2025. godini nije usvojeno nijedno dijete.
(Mondo)