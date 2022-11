Iz godine u godinu sve manje hraniteljskih porodica u Srpskoj

U Republici Srpskoj tokom prošle godine registrovane su 132 hraniteljske porodice u koje je smješteno 208 djece bez roditeljskog staranja, kažu iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za Mondo.

Izvor: Shutterstock

Broj hraniteljskih porodica iz godine u godinu pada, tako su u 2019. godine u Srpskoj postojale 182 porodice, a 2020. godine 137.

Prošle godine u 132hraniteljske porodice je smješteno 208 djece bez roditeljskog staranja. Istovremeno, u hraniteljskim srodničkim porodicama ( srodnici kod kojih se dijete zbrine) bilo je smješteno 98 djece.

"U 2020. godini u Republici Srpskoj je bilo ukupno 315 djece bez roditeljskog staranja. U hraniteljskim porodicama bilo je smješteno ukupno 196 djece svih uzrasta, a postojalo je ukupno 137 hraniteljskih porodica. Što se tiče 2019. godine u hraniteljskim porodicama bilo je smješteno 146 djece svih uzrasta. Istovremeno, u hraniteljskim srodničkim porodicama bilo je smješteno 120 djece”, navode u Ministarstvu.

Status hranitelja može da se dobije podnošenjem zahtjeva u nadležnom centru za socijalni rad, popunjavanjem formulara i pribavljanjem potrebne dokumentacije, te intervjuom sa zainteresovanim u centru, kao i kućnoj posjeti. Iznos naknade za hranitelja iznosi 25 odsto od prosječne neto plate u Srpskoj, dok je za smještaj djece sa smetnjama u razvoju naknada 35 odsto.

"Hraniteljstvo je jedan od oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu je oblik zbrinjavanja korisnika u porodicu koja mu obezbjeđuje zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, koja brine o ličnosti korisnika i pomaže mu u ostvarivanju njegovih prava i izvršavanju obaveza. Neka djeca koja su smještena u hraniteljske porodice imaju svoje biološke porodice, ali su iz različitih razloga (npr. socio-ekonomskih) trenutno izuzeta iz svojih porodica, često do osnaživanja same porodice i povratka, dok druga djeca u hraniteljskim porodicama borave više godina, pa je i podatke o broju djece u sistemu hraniteljstva potrebno posmatrati imajući to u vidu", navode iz Ministarstva.

Dodaju da potencijalni hranitelji sve informacije i podatke o procesu hraniteljstva mogu da dobiju u centrima za socijalni rad koji utvrđuju i procjenu i ispunjenost uslova sticanja statusa hraniteljske porodice.

Pored hraniteljskih porodica, djeca bez roditeljskog staranja smještena su i u Dom za nezbrinutu djecu „Rada Vranješević“ u Banjaluci.

Prošle godine u Srpskoj nije usvojeno nijedno dijete, a Ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić nedavno je rekla da je prepreka da se poveća broj usvojene djece dobna granica, koja je sada pet godina, te najavila izmjenu Porodičnog zakona u tom pravcu, ističući da će ova granica biti povećana na 10 godina.

(MONDO)