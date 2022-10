Djeca koja su igrala video igre tri ili više sati dnevno su imala snažniju aktivnost mozga u dijelovima povezanim sa pažnjom i memorijom.

Izvor: Unsplash

Naučna istraživanja o video igrama često nisu pozitivna, a mnoga su izvijestila o povezanosti ovog vida zabave i porasta depresije, nasilja i agresivnog ponašanja. Međutim, nedavno istraživanje nad skoro 2.000 djece je pokazalo da su najmlađi koji su igrali video igre tri sata dnevno ili više imali bolje rezultate u kognitivnim sposobnostima u odnosu na djecu koja nikada nisu.

"Ova studija doprinosi našem rastućem razumijevanju povezanosti igranja video igara i razvoja mozga", rekla je koautorka studije Nora Volkov, direktorka američkog Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga. "Brojne studije povezuju video igre sa problematičnim ponašanjem i problemima mentalnog zdravlja. Ova studija sugeriše da mogu postojati i kognitivne koristi povezane sa ovom popularnom razonodom, što je vrijedno daljeg istraživanja".

Istraživači su za potrebe studije koja se bavi kognitivnim razvojem mozga adolescenata analizirali rezultate ankete, kognitivne sposobnosti i slike mozga oko 2.000 učesnika, koji su bili podijeljeni u dvije grupe - one koji ne igraju video igre i one koji to čini tri sata ili više dnevno - i procijenili njihov učinak na dva kognitivna zadatka koja su oslikavala njihovu sposobnost da kontrolišu impulsivno ponašanje i memorišu informacije, a takođe su pratili njihovu moždanu aktivnost dok su izvršavali ove zadatke.

Vidi opis Istraživanje pokazalo: Djeca koja igraju video igre imaju bolje kognitivne sposobnosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Google Play Store / Sago mini Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Google Play Store / Sago mini Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Google Play Store / Sago mini Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Google Play Store / Sago mini Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Google Play Store / Sago mini Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Google Play Store / Sago mini Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Google Play Store / Sago mini Br. slika: 7 7 / 7

Analiza je pokazala da su djeca koja igraju video igre bila brža i tačnija tokom rješavanja zadataka, a njihov mozak je pokazivao snažniju aktivnost u delovima povezanim sa pažnjom i memorijom, kao i u čeonom režnju, koji imaju fundamentalnu ulogu u kognitivnim performansama tokom zahtjevnih zadataka.

"Iako ne možemo biti sigurni da je redovno igranje video igara razlog superiornih neurokognitivnih sposobnosti, ovo je ohrabrujući nalaz i nešto što moramo da nastavimo da pratimo kod ove djece dok prelaze u adolescenciju", rekao je vodeći autor studije Bader Čarani. "Mnogi roditelji su zabrinuti zbog efekata video igara na zdravlje i razvoj djece, a kako je ovaj vid zabave sve popularniji među mladima, ključno je da bolje razumijemo i pozitivan i negativan uticaj koji takve igre mogu imati".

(MONDO)