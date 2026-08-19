logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp: SAD za sada odustaju od carina od 50 odsto Kanadi, sporazum na pomolu

Tramp: SAD za sada odustaju od carina od 50 odsto Kanadi, sporazum na pomolu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da SAD za sada neće uvesti Kanadi carine od 50 odsto, jer su dvije zemlje postigle dogovor i očekuje se potpisivanje trgovinskog sporazuma.

SAD neće uvesti Kanadi carine od 50 odsto, trgovinski sporazum uskoro Izvor: Bonnie Cash / CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da Sjedinjene Američke Države za sada neće uvesti Kanadi carine od 50 odsto, koje su trebalo da stupe na snagu sutra.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži "Truth social" naveo da su Vašington i Otava postigli dogovor, zbog čega je obustavljen proces uvođenja novih trgovinskih mjera.

Prema njegovim riječima, očekuje se da dvije zemlje u narednim danima potpišu trgovinski sporazum koji bi trebalo da dodatno unaprijedi ekonomske odnose SAD i Kanade.

Tramp je istakao i da postoji mogućnost nastavka energetskog projekta "Keystone XL pipeline", koji je obustavljen tokom mandata bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena.

Projekat je godinama bio predmet političkih i ekoloških sporova, a njegovo eventualno ponovno pokretanje moglo bi da postane jedna od važnijih tema u odnosima SAD i Kanade.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD Kanada Donald Tramp carine

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ