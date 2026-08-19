Tramp: SAD za sada odustaju od carina od 50 odsto Kanadi, sporazum na pomolu

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da SAD za sada neće uvesti Kanadi carine od 50 odsto, jer su dvije zemlje postigle dogovor i očekuje se potpisivanje trgovinskog sporazuma.
Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da Sjedinjene Američke Države za sada neće uvesti Kanadi carine od 50 odsto, koje su trebalo da stupe na snagu sutra.
Tramp je u objavi na društvenoj mreži "Truth social" naveo da su Vašington i Otava postigli dogovor, zbog čega je obustavljen proces uvođenja novih trgovinskih mjera.
Prema njegovim riječima, očekuje se da dvije zemlje u narednim danima potpišu trgovinski sporazum koji bi trebalo da dodatno unaprijedi ekonomske odnose SAD i Kanade.
Tramp je istakao i da postoji mogućnost nastavka energetskog projekta "Keystone XL pipeline", koji je obustavljen tokom mandata bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena.
Projekat je godinama bio predmet političkih i ekoloških sporova, a njegovo eventualno ponovno pokretanje moglo bi da postane jedna od važnijih tema u odnosima SAD i Kanade.