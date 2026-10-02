Politički kompas BiH 2026: Odgovorite na 32 pitanja i saznajte koja stranka vam je najbliža

Odgovorite na 32 pitanja o ekonomiji, društvu, uređenju BiH i geopolitici i provjerite kojoj ste političkoj opciji najbliži.

Izvor: mondo/ai

Pred Opšte izbore u BiH ostalo je još malo vremena, a mnogi birači još pokušavaju da naprave razliku između onoga što stranke govore, onoga za šta se zalažu i onoga što je njima lično važno. Jedan od načina da bolje sagledate vlastite političke stavove jeste da ih pokušate smjestiti na politički kompas.

NoviGlasoMetar BiH 2026 upravo to radi kroz 32 pitanja. Nakon što odgovorite na pitanja, alat vaše stavove smješta na politički kompas i pokazuje koje su vam političke opcije najbliže.

Kako funkcioniše?

Pitanja obuhvataju različite teme koje se tiču političkog i društvenog života u BiH, od ekonomije i društvenih pitanja do uređenja države i geopolitike.

Važno je da na pitanja odgovorite prema vlastitom stavu, a ne prema tome šta mislite da bi neka politička opcija odgovorila. Na kraju se vaši odgovori porede sa podacima koji su uneseni za političke opcije.

Autor navodi da su u izradi korišćeni zvanični programi i glasački kartoni centrala stranaka iz Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamentarne skupštine BiH.

Izvor: Screenshot

Gdje ste vi na političkom kompasu?

Najzanimljiviji dio dolazi na kraju. Nakon što odgovorite na svih 32 pitanja, dobićete rezultat koji pokazuje sa kojim političkim opcijama imate najveće podudaranje.

Ne morate unaprijed znati političke programe niti pripadati određenoj političkoj opciji. Dovoljno je da odgovorite šta zaista mislite o postavljenim pitanjima.

Projekat je javno dostupan, a njegov kod može se pregledati na GitHubu. Autor navodi da je cilj da način rada alata bude transparentan i da korisnici mogu provjeriti kako se dolazi do rezultata.

Test možete uraditi ovdje:NoviGlasoMetar BiH 2026