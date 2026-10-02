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Breskvica zove na Đajićevu rođendansko-predizbornu žurku, on umjesto poklona želi - glasove

Breskvica zove na Đajićevu rođendansko-predizbornu žurku, on umjesto poklona želi - glasove

Izvor mondo.ba
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Vlado Đajić najavio rođendansku žurku u Banjaluci na kojoj će pjevati Breskvica, Goga Sekulić i Jovan Perišić.

vlado đajić avion sa porukom Izvor: Mondo - Haris Krhalić

Breskvica je pozvala Banjalučane na rođendansku žurku Vlade Đajića, a slavljenik umjesto poklona traži glasove.

Đajić je najavio da će rođendan proslaviti 5. oktobra od 20 časova u Multimedijalnoj sali u krugu Čajaveca, a za dobru atmosferu, osim Breskvice, biće zaduženi Goga Sekulić i Jovan Perišić.

"Najbolja rođendanska žurka u Banjaluci", poručio je Đajić u objavi na Instagramu, uz video u kojem Breskvica poziva publiku da im se pridruži.

Međutim, od gostiju ne očekuje parfem, sat, košulju ili kovertu.

"Molim vas da mi poklonite što više ispunjenih krugova na glasačkim listićima, to će mi biti najdraži poklon za moj rođendan", napisao je Đajić.

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Vlado Đajić Breskvica Izbori 2026

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