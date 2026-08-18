Tramp objavio mapu na kojoj je Ormuski moreuz predstavio kao dio američke teritorije

Donald Tramp ponovo izaziva tenzije oko Ormuskog moreuza, predlažući da ga proglasi američkom teritorijom. Ova situacija može uticati na globalno tržište nafte.

Izvor: EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je podigao tenzije oko Ormuskog moreuza nakon što je na društvenim mrežama objavio mapu na kojoj je strateški plovni put označen kao "nova teritorija SAD".

Objava je usledila nakon što je Tramp prethodno najavio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da proglase Ormuski moreuz svojom teritorijom. Govoreći o situaciji u regionu, Tramp je rekao da mu se ta ideja dopada i da bi takvu odluku mogao da donese "vrlo brzo".

Ormuski moreuz predstavlja jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu i nalazi se između Irana i Omana. Kroz njega prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom, zbog čega svako ozbiljnije ograničavanje plovidbe ima direktne posledice po globalno tržište energenata.

Tramp svoje stavove obrazlaže tvrdnjom da SAD trenutno imaju kontrolu nad pomorskim saobraćajem kroz ovaj prolaz zahvaljujući američkim vojnim operacijama i blokadi. Međutim, sama američka kontrola plovidbe ne znači da Vašington može jednostrano da promijeni međunarodni status Ormuskog moreuza.

Američki predsjednik izjavio je juče da će Sjedinjene Američke Države "žestoko bombardovati Oman" ukoliko ta zemlja pokuša da im se suprotstavi oko Ormuskog moreuza.

Iran je odbacio Trampove tvrdnje i poručio da će Ormuski moreuz ostati pod iranskim suverenitetom. Teheran je istovremeno postavio uslove za ponovno otvaranje prolaza, uključujući ukidanje američke blokade i sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid vojnih pretnji.

Trampova objava dolazi u trenutku kada su pregovori Vašingtona i Teherana praktično zastali, dok Iran i dalje drži Ormuski moreuz zatvorenim.

Zbog rizika od produžene blokade, posljednjih dana ponovo su porasle cijene nafte na svjetskom tržištu.

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(Telegraf/MONDO)