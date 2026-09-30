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Svjetlana Milišić Veličkovski izabrana za sudiju Evropskog suda za ljudska prava

Svjetlana Milišić Veličkovski izabrana za sudiju Evropskog suda za ljudska prava

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Sudija Vrhovnog suda FBiH Svjetlana Milišić Veličkovski izabrana je za sudiju Evropskog suda za ljudska prava iz BiH.

Svjetlana Milišić Veličkovski izabrana za sudiju Evropskog suda za ljudska prava Izvor: Screenshot

Odluku o izboru donijela je Parlamentarna skupština Savjeta Evrope nakon tajnog glasanja u prvom krugu, kada je Milišić Veličkovski od mogućih 165, dobila 158 glasova, saopšteno je iz federalnog Vrhovnog suda.

U saopštenju je navedeno da je Komitet za izbor sudija Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope naveo da je Milišić Veličkovski najkvalifikovaniji kandidat.

Osim Milišić Veličkovski, na listi koju je utvrdilo Predsjedništvo BiH u januaru, nakon sprovedene nacionalne procedure za izbor za sudiju Evropskog suda za ljudska prava iz BiH, bila su još dva kandidata.

Milišić Veličkovski je pravosudnu karijeru započela 2003. godine kao sudija Opštinskog suda u Sarajevu, a 2009. godine imenovana je za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu. Od 2016. godine bila je i predsjednik Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu.

"Nakon imenovanja za sudiju Vrhovnog suda FBiH 2018. godine, ne samo da je dala izuzetan doprinos u radu ovog suda kao sudija Građanskog odjeljenja, nego je u pravosuđu BiH prepoznata i kao vrhunski stručnjak u oblasti zaštite ljudskih prava", naveli su iz federalnog Vrhovnog suda.

Milišić Veličkovski je i dugogodišnji član Evropske komisije za efikasnost pravosuđa, te i na taj način znatno doprinosi razvoju i unapređenju pravosuđa BiH.

Ona će mandat u Evropskom sudu za ljudska prava iz BiH u trajanju od devet godina preuzeti najkasnije za tri mjeseca. 

(Srna)

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Tagovi

sudija Vrhovni sud FBiH Savjet Evrope Evropski sud za ljudska prava

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