Potvrđena optužnica protiv Vojina Mijatovića i još četiri osobe: Tereti se za zloupotrebu položaja

Vrhovni sud FBiH potvrdio je optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića i još četvoro osumnjičenih zbog zloupotrebe položaja u dodjeli 997.364 KM grant sredstava.

Izvor: Astrid Knie/Astrid Knie

Posebno odjeljenje Vrhovnog suda FBiH za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal potvrdilo je danas optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, preduzetništva i zanatstva Vojina Mijatovića i još četvoro osumnjičenih zbog zloupotrebe položaja u vezi sa dodjelom skoro milion KM grant sredstava.

Osim Mijatovića, optužnica je potvrđena protiv Nevzete Sefe, Adisa Fajića, Bojana Lazića, Haruna Milva i pravnog lica "38iks venturs" Sarajevo, objavio je federalni Vrhovni sud.

Optuženima se stavlja na teret da su od januara do septembra prošle godine u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi pravnom licu "38iks venturs", kao nosiocu poslova i ugovorenih prava i obaveza, u ime i za račun pravnog subjekta Konzorcijum "Tehstars Sarajevo", pogodovali na javnom konkursu u vidu dobijanja bespovratnih novčanih sredstava od federalnog Ministarstva razvoja preduzetništva i zanatstva, u iznosu od 997.364 KM.

Optužnicu je 4. septembra ovom sudu podnijelo Posebno odjeljenje Tužilaštva FBiH za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala.

Optužnica je potvrđena nakon što je Sud ispitao dokaze koje je dostavilo Tužilaštvo i utvrdio da su ispunjeni zakonski uslovi za potvrđivanje optužnice, uključujući postojanje osnovane sumnje o počinjenju krivičnog djela.

Predmet će biti dodijeljen sudskom vijeću Posebnog odjeljenja suda, koje će provesti glavni pretres.