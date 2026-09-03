Sumnjivi javni pozivi teški 1,2 miliona KM: Podignuta optužnica protiv ministra Mijatovića

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala i međukantonalnog kriminala (POSKOK) podigao je optužnicu protiv federalnog ministra privrede i preduzetništva Vojina Mijatovića.

Izvor: FENA

Portparol POSKOK-a Nina Hadžihajdarević rekla je da je optužnica proslijeđena nadležnom sudu na potvrđivanje, a istraga se vodila zbog zloupotrebe položaja.

"O detaljima optužnice ćemo moći govoriti tek nakon potvrđivanja", navela je Hadžihajdarevićeva.

Slučaj se odnosi na istragu koja se vodila za raspisivanje javnih poziva i spornu dodjelu budžetskih sredstava u vrijednosti od 1,2 miliona KM, prenijeli su federalni mediji.

(SRNA)