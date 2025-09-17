Mijatović: Vukanović treba da predvodi opoziciju na izborima u Srpskoj

Potpredsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ministar razvoja, preduzetništva i zanatstva Vojin Mijatović predložio je lidera stranke Za pravdu i red Nebojšu Vukanovića da predvodi opoziciju na prijevremenim izborima u Republici Srpskoj.

Mijatović je istakao da će SNSD izaći na izbore za predsjednika Republike Srpske sa svojim kandidatom i da u to nema sumnje. Prema njegovim riječima, opozicija mora jedinstveno nastupiti i ostvariti pobjedu.

„Ovo je momenat preloma i nema mjesta sujetama, strahovima i kukavičluku. Sada je trenutak kada se, zajedno sa građanima, može srušiti režim ‘Miloševića iz Laktaša’. Uvjeren sam da, bez obzira na naše razlike i rasprave, jedan čovjek može pobijediti ukoliko svi stanemo iza njega sa građanima, a to je Nebojša Vukanović. Kao što rekoh, sada sve sujete i nesuglasice moraju u fioku. Pozivam prvenstveno SDS i PDP, kao dvije najveće opozicione stranke, da pokrenu razgovore i da svi stanemo iza Nebojše i pobijedimo“, naveo je Mijatović.

On je Vukanovića pozvao da „stane na čelo kolone promjena“.

„Znam da nema problem sa hrabrošću, ali neka sada bude i mudar – svoju sujetu neka zaključa i povede proces velikih promjena pobjedom na ovim izborima. Mi stojimo na raspolaganju, a naši rezultati sa posljednjih opštih izbora mogu biti značajna pomoć u rušenju režima. Za velike promjene potrebne su hrabrost i mudrost, kao i okupljanje ljudi, pa i onih koji ne misle identično. Građani znaju nagraditi takve hrabre i mudre poteze“, poručio je Mijatović.

Podsjećamo, prijevremeni izbori u Republici Srpskoj zakazani su za 23. novembar.

