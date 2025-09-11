logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vukanoviću ponovo zapaljen automobil (VIDEO)

Vukanoviću ponovo zapaljen automobil (VIDEO)

Autor Dragana Božić
0

Nebojši Vukanoviću, lideru Liste za pravdu i red, je ponovo zapaljen automobil.

25.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vukanović je objavio na svom Youtube kanalu da mu je po povratku iz Ljubinja, svega 5 minuta po parkiranju automobila i dolaska, zapaljen automobil Ford fiesta, koji je, kako je naveo, kupio supruzi.

Vukanović smatra da je praćen imajući u vidu da je automobil zapaljen neposredno po dolasku kući i poručio je da će pravda biti osveta, optuživši Milorada Dodika da je kriv za još jednu paljevinu jer je u posljednje vrijeme u više navrata pozivao na otvoreni linč Nebojše Vukanovića, prenosi BN.

Podsjetimo da je i prije nekoliko mjeseci Vukanoviću zapaljen automobil ispred porodične kuće u Trebinju i da do danas policija nije otkrila počinice tog krivičnog djela.

Paljenje automobila tada su snimile kamere, ali to nije pomoglo da se otkriju počinioci.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nebojša Vukanović paljevina automobil

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ