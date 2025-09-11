Vukanoviću ponovo zapaljen automobil (VIDEO)

Nebojši Vukanoviću, lideru Liste za pravdu i red, je ponovo zapaljen automobil.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vukanović je objavio na svom Youtube kanalu da mu je po povratku iz Ljubinja, svega 5 minuta po parkiranju automobila i dolaska, zapaljen automobil Ford fiesta, koji je, kako je naveo, kupio supruzi.

Vukanović smatra da je praćen imajući u vidu da je automobil zapaljen neposredno po dolasku kući i poručio je da će pravda biti osveta, optuživši Milorada Dodika da je kriv za još jednu paljevinu jer je u posljednje vrijeme u više navrata pozivao na otvoreni linč Nebojše Vukanovića, prenosi BN.

Podsjetimo da je i prije nekoliko mjeseci Vukanoviću zapaljen automobil ispred porodične kuće u Trebinju i da do danas policija nije otkrila počinice tog krivičnog djela.

Paljenje automobila tada su snimile kamere, ali to nije pomoglo da se otkriju počinioci.

