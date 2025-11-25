logo
Mijatović nakon prekida sjednice SDP-a u Banjaluci: Iza dojave o bombi stoji Milorad Dodik 5

Mijatović nakon prekida sjednice SDP-a u Banjaluci: Iza dojave o bombi stoji Milorad Dodik

Autor Nikolina Damjanić Izvor Avaz
5

Potpredsjednik Federacije BiH i funkcioner SDP-a Vojin Mijatović oglasio se nakon dojave o bombi koja je tokom svečane sjednice Gradskog odbora SDP-a u Banjaluci, održane povodom Dana državnosti BiH, primorala okupljene da napuste hotel.

Vojin Mijatović Izvor: FENA

„Imali smo svečanu sjednicu i kada je počela, stigla je dojava o bombi. MUP je insistirao da izađemo. Naravno, to nema nikakve veze sa sjednicom. Predsjednik je samo održao govor na svečanoj sjednici i onda nam je naloženo da napustimo hotel“, rekao je Mijatović za „Avaz“.

Mijatović je naglasio da su ovakve prijetnje, prema njegovom mišljenju, najavljene već jutros kroz izjave Milorada Dodika.

„Iza ovog stoji Milorad Dodik, jasna je priča. Mi ćemo ovo obilježavati svake godine i nećemo stati. Nek dojavljuju bombe, nek šalju ove ‘Ćacije’, kao što su prije dvije godine poslali svoje idiote, mi ćemo svoje nastaviti. Ako na taj način misle da guše BiH, grdno su se prevarili“, istakao je Mijatović.

Podsjetio je da SDP već godinama organizuje sjednice u Banjaluci povodom državnih praznika.

„Pet godina mi ovo obilježavamo. Prve dvije godine su bile normalne, treće godine smo imali proteste četnika kada su nam zabranili održavanje, prošle godine je sve bilo normalno. Izgleda da je čika Mile malo nervozan jer gubi podršku, pa se odlučio slati klerofašističke poruke. Jasno je sve kao dan – SDP smeta i Miloradu Dodiku i Bakiru Izetbegoviću, nažalost, ništa neočekivano“, zaključio je Mijatović za „Avaz“.

Max

Aj dikonja jedan cuti, nelupetaj

Ah

Ili možda Draža Mihajlović

zole

Pa šta da, da ga neće neko kazniti, možda sud BiH

Bl

Idi u Sarajevo pa pravi konferencije, olosu! Cista provokacija

Bob Rock

Prodana dušo...

