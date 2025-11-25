logo
SDP obilježavao Dan državnosti u Banjaluci, stigla dojava o bombi

SDP obilježavao Dan državnosti u Banjaluci, stigla dojava o bombi

Autor Nikolina Damjanić Izvor Klix
0

U banjalučkom hotelu Marriott tokom svečane sjednice SDP-a povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine stigla je dojava o postavljenoj bombi.

1.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Državni parlamentarac Saša Magazinović, koji je prisustvovao sjednici, potvrdio je ovu informaciju te naveo da okupljeni članovi SDP-a nisu odmah prekinuli rad, već su to učinili tek nakon što je predsjednik stranke Nermin Nikšić završio svoj govor, piše Klix.

Na lokaciju su ubrzo stigli policijski službenici MUP-a Republike Srpske, a uslijediće detaljan KDZ pregled objekta.

