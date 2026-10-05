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Obustavljen saobraćaj na Rači: Izgorjeli kamion blokirao međunarodni granični prelaz

Obustavljen saobraćaj na Rači: Izgorjeli kamion blokirao međunarodni granični prelaz

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Na međunarodnom graničnom prelazu Rača – Sremska Rača i dalje je na snazi obustava saobraćaja, koja će trajati dok ne bude završen policijski uviđaj i uklonjen izgorjeli kamion registarskih oznaka BiH na kojem je večeras izbio požar.

Obustavljen saobraćaj na Rači: Izgorjeli kamion blokirao granični prelaz Izvor: Srna

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) pozvala je vozače teretnih vozila, kao i ostale učesnike u saobraćaju, da koriste druge međunarodne granične prelaze kako bi izbjegli duža zadržavanja.

Iz UIO je saopšteno da se, prema dostupnim informacijama, teretno vozilo zapalilo na sredini mosta, nakon što je napustilo carinski terminal UIO.

U prikolici kamiona nalazila se pošiljka aluminijumskih merdevina koje su iz BiH izvezene u Rumuniju.

Vatrogasne službe brzo su intervenisale i ugasile požar na kamionu.

(Mondo)

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Tagovi

kamion Rača požar

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