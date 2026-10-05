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Prevrnuo se kamion kod Šamca, saobraćaj usporen

Prevrnuo se kamion kod Šamca, saobraćaj usporen

Autor Dušan Volaš
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Saobraćaj na magistralnom putu Šamac – Obudovac odvija se usporeno zbog saobraćajne nezgode u mjestu Batkuša, u kojoj se prevrnuo kamion.

Prevrnuo se kamion kod Šamca Izvor: Infobijeljina

Do nezgode je došlo kada se kamion iz još neutvrđenih razloga prevrnuo na kolovozu.

Za sada nije poznato da li je u nezgodi bilo povrijeđenih.

Na mjestu nesreće u toku je uviđaj, nakon kojeg bi trebalo da bude poznato više detalja o okolnostima i uzrocima nezgode.

Vozači koji putuju ovom dionicom trebalo bi da računaju na moguće zastoje i da voze uz pojačan oprez.

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Šamac udes saobraćajka

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