Prevrnuo se kamion kod Šamca, saobraćaj usporen

Saobraćaj na magistralnom putu Šamac – Obudovac odvija se usporeno zbog saobraćajne nezgode u mjestu Batkuša, u kojoj se prevrnuo kamion.

Izvor: Infobijeljina

Do nezgode je došlo kada se kamion iz još neutvrđenih razloga prevrnuo na kolovozu.

Za sada nije poznato da li je u nezgodi bilo povrijeđenih.

Na mjestu nesreće u toku je uviđaj, nakon kojeg bi trebalo da bude poznato više detalja o okolnostima i uzrocima nezgode.

Vozači koji putuju ovom dionicom trebalo bi da računaju na moguće zastoje i da voze uz pojačan oprez.