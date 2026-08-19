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Otmica i iznuda u Šamcu: Uhapšene dvije osobe zbog napada i zarobljavanja muškarca

Otmica i iznuda u Šamcu: Uhapšene dvije osobe zbog napada i zarobljavanja muškarca

Autor Dušan Volaš
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Policija u Šamcu uhapsila je R.M. i S.S. zbog sumnje da su na parkingu benzinske pumpe pretukli jednu osobu, a zatim je protivpravno zadržali tražeći novac.

Drama na benzinskoj pumpi: Pretukli i protivpravno zadržali žrtvu tražeći novac Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Kako je potvrđeno iz Policijske stanice Šamac, osumnjičeni se terete za teška krivična djela iznude i protivpravnog lišenja slobode.

Prema navodima iz prijave, incident se odigrao na parkingu jedne benzinske pumpe na području opštine Šamac.

Sumnja se da su R.M. i S.S. prvo fizički napali žrtvu, nakon čega su je protiv njene volje zadržali. Tokom zarobljavanja, od napadnute osobe su iznuđivali određeni novčani iznos u zamjenu za puštanje na slobodu.

Nakon zaprimljene prijave, policijski službenici su brzom operativnom akcijom na terenu uspjeli da lociraju i uhapse osumnjičeni dvojac.

Istraga o tačnim okolnostima ovog događaja je u toku. Nakon što policija završi kriminalističku obradu i kompletno dokumentovanje predmeta, izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biće dostavljen Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju na dalje postupanje.

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Šamac nasilje

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