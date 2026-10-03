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Banjaluka dobila prvi Dino park: Krčmarice postaju nova oaza za porodice (FOTO)

Banjaluka dobila prvi Dino park: Krčmarice postaju nova oaza za porodice (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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BanjaLuka je dobila svoj prvi Dino park, koji je otvoren u okviru nove rekreativne zone Krčmarice.

Otvoren dino park u Banjaluci Izvor: Grad Banja Luka

Posjetioci mogu vidjeti dinosauruse u prirodnoj veličini, opremljene pokretima i zvukovima, što je posebno privuklo pažnju djece i porodica koje su danas posjetile ovu novu zonu.

"Veliki broj mališana i roditelja na otvaranju pokazao je da je ovakav sadržaj nedostajao Banjaluci, a Dino park bi u narednom periodu trebalo da bude jedno od mjesta okupljanja porodica i najmlađih sugrađana", poručio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Kako je naveo, Dino park predstavlja tek prvu fazu uređenja rekreativne zone Krčmarice. U narednom periodu planirana je izgradnja sportskih terena, dječijih igrališta i teretana na otvorenom, dok je u perspektivi predviđena i izgradnja adrenalinskog parka.

Nova rekreativna zona tako bi trebalo da ponudi sadržaje za različite generacije i dodatno obogati ponudu Banjaluke kada su u pitanju sport, rekreacija, boravak u prirodi i porodično druženje.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka dinosaurus park Krčmarice dino park

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