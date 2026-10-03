"Stjenica ekspres" paralisao željeznicu: U Engleskoj otkazani vozovi, vagoni potpuno zapečaćeni

Polasci više vozova na linijama na jugu Engleske otkazani su zbog najezde stjenica koje su pronađene u kabinama mašinovođa i unutar putničkih vagona, saopštili su zvaničnici željezničke kompanije i sindikata.

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Kako piše list "Telegraf", saobraćaj je obustavljen, a vagoni su zapečaćeni jer su mašinovođe odbile da uđu u kabine u kojima su primijetili insekte.

Epidemija stjenica je primijećena na željezničkoj stanici u blizini Hejstingsa, u Istočnom Saseksu, koja opslužuje linije između Londona i Kenta, a stjenice su uočene i na brzim vozovima kompanije "Jugoistočna Engleska", što je izazivalo strah od širenja štetočina.

Prema internim porukama, mašinovođe su pronašle stjenice u svojim kabinama i uočile kako im puze po prtljagu, nakon čega su juče otkazani polasci na najmanje tri linije.

Prethodno je jedan voz u utorak, 28. septembra, koga su već nazvali "stjenica ekspres", saobraćao nekoliko puta između stanica u Londonu i Kentu sa dva vagona koja su bila zaključana i van upotrebe jer je mašinovođa vidio insekte na tom dijelu voza.

Neimenovani portparol sindikata željezničke, pomorske i transportne industrije rekao je da sindikat tijesno sarađuje sa kompanijom kako bi se riješila veoma teška situacija.

Do sada su prijavljena četiri voza sa stjenicama.