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Predizborna tišina na snazi: Glasački listići sutra prvi put idu u skenere

Predizborna tišina na snazi: Glasački listići sutra prvi put idu u skenere

Autor Dušan Volaš
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Od jutros u 7.00 časova u BiH je na snazi izborna tišina uoči opštih izbora koji će biti održani sutra. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača, a glasaće se prvi put uz upotrebu skenera i biometrijske identifikacije.

Izbori 2026: Počela izborna tišina Izvor: Srna/Snežana Samardžija

Izborna tišina trajaće do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje u 19.00 časova. U ovom periodu političkim subjektima strogo je zabranjeno učešće u javnim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o izbornoj kampanji, dok je zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja na snazi još od petka.

Na sutrašnjim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Građani će birati članove Predsjedništva BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, te poslanike u Narodnoj skupštini RS, Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i skupštinama kantona.

Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) BiH, pravo glasa ima 3.408.517 birača. Za glasanje izvan BiH registrovano je 48.078 građana, od čega će putem pošte glasati njih 45.457, a u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač.

Formirano je ukupno 5.569 biračkih mjesta, od čega 5.121 redovno i 385 mobilnih timova. Birači svoje pravo mogu ostvariti isključivo uz pokazivanje važeće lične karte, vozačke dozvole ili pasoša na biračkom mjestu.

Iz CIK-a podsjećaju da će tehnički proces sutra biti znatno drugačiji u odnosu na prethodne cikluse.

"Ovo su prvi izbori u BiH koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata", ističu iz CIK-a i naglašavaju da je tajnost glasanja u potpunosti obezbijeđena.

Građani su pozvani da se unaprijed informišu o lokaciji svog biračkog mjesta i procedurama glasanja, dok su edukativni materijali i kandidatske liste dostupni na sajtu CIK-a. Procjenjuje se da će izborni proces pratiti oko 30.000 posmatrača, a iz nadležne komisije upućen je apel svim učesnicima da izbori proteknu u fer i poštenoj atmosferi.

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Izbori 2026 izborna tišina

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