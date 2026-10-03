logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apsolutni fenomen: Cijene u BiH divljaju, ali ova cifra se ne mijenja cijelu deceniju

Apsolutni fenomen: Cijene u BiH divljaju, ali ova cifra se ne mijenja cijelu deceniju

Autor Dušan Volaš
0

U moru poskupljenja, kojim u BiH svjedočimo gotovo iz dana u dan, samo jedna stavka nije povećavana, a to je iznos koji stranci moraju imati po svakom danu boravka u BiH.

inflacijashutter.JPG Izvor: Shutterstock

Najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2017. godinu, bio je 150 maraka.

Mogu i devize

Ko kod sebe nema marke, mogao je imati ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Ovih dana BiH donosi novu odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH za 2027. godinu.

"Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2027. godinu", istaknuto je u dokumentu, piše "InfoBijeljina".

Ponovo 150 KM

U nastavku je navedeno i o kojem iznosu je riječ. On nije mijenjan ni za 2027. godinu.

"Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2027. godinu je 150 KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH", navedeno je u Odluci.

Možda će vas zanimati

Tagovi

cijene poskupljenja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ