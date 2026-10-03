Apsolutni fenomen: Cijene u BiH divljaju, ali ova cifra se ne mijenja cijelu deceniju

U moru poskupljenja, kojim u BiH svjedočimo gotovo iz dana u dan, samo jedna stavka nije povećavana, a to je iznos koji stranci moraju imati po svakom danu boravka u BiH.

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Najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2017. godinu, bio je 150 maraka.

Mogu i devize

Ko kod sebe nema marke, mogao je imati ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Ovih dana BiH donosi novu odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH za 2027. godinu.

"Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2027. godinu", istaknuto je u dokumentu, piše "InfoBijeljina".

Ponovo 150 KM

U nastavku je navedeno i o kojem iznosu je riječ. On nije mijenjan ni za 2027. godinu.

"Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2027. godinu je 150 KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH", navedeno je u Odluci.