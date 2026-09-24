Prevoznici u RS najavljuju skuplje usluge za 50 do 60 odsto: Slijedi li lančano poskupljenje hrane i namirnica?

Cijene prevoza robe i putnika u Srpskoj mogle bi biti povećane za 50 do 60 odsto ako se nastavi rast cijena goriva, što bi se potom prelilo na trgovinu i proizvodnju, pa bi građane u narednim mjesecima mogle dočekati i više cijene hrane i ostalih proizvoda.

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Cijena dizela već je dostigla četiri KM po litru, a s obzirom na aktuelna kretanja na tržištu, sve je manje prostora za očekivanja da će gorivo uskoro pojeftiniti. Naprotiv, sve češće se pominje i mogućnost da litar dizela dostigne pet KM, što bi dodatno povećalo troškove poslovanja gotovo svih privrednih djelatnosti.

Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS Nikola Grbić kaže da prevoznici sa sadašnjom cijenom goriva više nemaju prostora da apsorbuju nove troškove, te da će svaki naredni rast morati da bude ugrađen u cijene prevoza.

"Sa ovom cijenom goriva smo bukvalno na pozitivnoj nuli. Možemo da isplatimo plate radnicima i servisirati određene troškove, ali svako novo poskupljenje goriva primoraće nas da podignemo cijene usluga. U suprotnom, idemo u minus, a bolje je stati i ne raditi nego poslovati sa gubitkom", rekao je Grbić.

On navodi da bi, prema sadašnjim kalkulacijama, cijene prevoza morale biti povećane najmanje 50 do 60 odsto kako bi prevoznici mogli da pokriju rast troškova.

"Poslednji put smo dizali cijene prevoza kada je nafta bila oko 3,20 KM, a sada je gorivo došlo do četiri marke. Da bismo mogli da pratimo taj rast i normalno poslujemo, moramo podići cijene naših usluga", istakao je on.

To se, kaže Grbić, ne bi odnosilo samo na transport robe, već na sve vrste prevoza.

"Ne možemo mi da poslujemo negativno, kao što to ni naši klijenti ne žele. Moramo pratiti rast cijene goriva", rekao je Grbić.

On dodaje da su pojedini prevoznici već počeli da koriguju cijene.

"Nemamo izbora. Ako ne podignemo cijene, idemo u minus", naveo je Grbić.

Poskupljenje prevoza ne bi, međutim, ostalo samo trošak transportnih kompanija, već bi se kroz veće ulazne troškove prelilo i na cijene robe u prodavnicama. Predsjednik Skupštine Udruženja trgovine RS Milan Leburić kaže da trgovci još nisu dobili konkretne nove cjenovnike prevoznika, ali da su najave poskupljenja već stigle.

"Ako se nastavi ovaj trend rasta cijena goriva, svi će podići cijene prevoza, što će se linearno odraziti na sve namirnice. Za sada pokušavamo da trpimo ako je riječ o kraćem periodu, ali ako rast troškova potraje, nećemo moći zadržati sadašnje cijene", rekao je on.

Leburić ističe da trgovci već imaju ograničene marže na pojedinim artiklima, dok će novi troškovi dodatno smanjiti profit, pa bi efekti mogli biti vidljivi u narednim mjesecima.

"Koliko imam informacija od kolega, svi će ove godine imati manji profit nego prošle zbog povećanja troškova. Ako se nastavi ovako, očekujemo da bi u novembru i decembru moglo doći do rasta cijena", naveo je Leburić.

Dok prevoznici najavljuju značajna poskupljenja, a trgovci upozoravaju da će skuplji transport neminovno povećati troškove poslovanja, pekari za sada pokušavaju da zadrže sadašnje cijene hljeba i drugih proizvoda.

Predsjednik Udruženja mlinara i pekara regije Bijeljina Radenko Pelemiš kaže da su i gorivo i drugi energenti značajna stavka u troškovima.

"Nismo povećavali cijene već nekoliko godina i nekako smo uspijevali da održimo taj nivo. Znamo da je situacija teška za građane i pokušavamo da im dodatno ne otežavamo sa poskupljenjima", rekao je Pelemiš.

Standardna vekna hljeba od 600 grama u Semberiji sada košta od 1,80 do dvije KM, a Pelemiš kaže da će pekari, ukoliko rast troškova više ne bude moguće apsorbovati, praviti nove kalkulacije.

Benzinske pumpe imaju zalihe goriva za deset do 15 dana, a novi skok cijena naftnih derivata neminovno će pogurati i cijene osnovnih namirnica, upozorava član Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS Dragan Trišić. On ističe da globalna geopolitička kretanja jasno ukazuju na to da energenti više nikada neće biti jeftini, te da građane očekuje period stabilnog snabdijevanja, ali po značajno višim cijenama.

(Glas Srpske/Mondo)