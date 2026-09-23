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Čvrsnica gori već 11 dana: Kanaderi ponovo gasili vatru

Čvrsnica gori već 11 dana: Kanaderi ponovo gasili vatru

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Požar na planini Čvrsnici danas su ponovo gasili kanaderi iz Hrvatske pošto su to omogućili vremenski uslovi, saopšteno je iz Uprave za civilnu zaštitu Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Požar na Čvrsnici gasili kanaderi Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Požar na lokalitetu Razvale, na oko 1.890 metara nadmorske visine, nalazi se na teško pristupačnom terenu, a vjetar je dodatno pogodovao njegovom širenju.

Kanaderi i helikopter juče i danas u prijepodnevnim časovima nisu mogli da djeluju zbog nepovoljnih vremenskih uslova i jakog vjetra.

Vatrogasci su na terenu postavili oko dva kilometra cijevi pod visokim pritiskom kako bi doveli vodu na visinu oko 1.800 metara.

Na području između Mandine plane i Orlovače priprema se i zaštitni pojas kojim se nastoji spriječiti širenje požara prema Masnoj Luci i jugozapadnim padinama Čvrsnice.

Požar na Čvrsnici aktivan je već jedanaesti dan. 

(Srna)

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požar čvrsnica

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