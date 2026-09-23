logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnici razgrtali tone otpada na deponiji, pa pronašli ljudsku lobanju: Jezivo otkriće diglo policiju na noge

Radnici razgrtali tone otpada na deponiji, pa pronašli ljudsku lobanju: Jezivo otkriće diglo policiju na noge

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Građevinski otpad dovezen sa gradilišta u blizini poznatog zagrebačkog hotela sakrivao je jezivu tajnu - dijelove ljudskog skeleta, zbog čega je policija blokirala deponiju i pokrenula obimnu istragu.

Na zagrebačkoj deponiji pronađene ljudske kosti Izvor: Sebastian Castelier/Shutterstock

U razmaku od 20 sati zagrebački kriminalisti dva puta su se vraćali na deponiju u krugu preduzeća poznate zagrebačke kompanije na Radničkoj cesti, gdje su radnici, razgrćući tone pristiglog otpada, pronašli dijelove kostura nepoznate odrasle osobe.

Dok se čekaju rezultati obdukcije koštanih ostataka na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, koji bi trebalo da utvrde identitet preminule osobe, vrijeme i uzrok smrti, Jutarnji list je saznao kako su ljudski ostaci uopšte završili na deponiji.

U široj zoni u blizini hotela Hilton izvode se građevinski radovi. Ruši se jedan objekat, čiji je otpad bagerom stavljen na gomilu i prema dogovoru odvožen na deponiju. Kada je oko 14 časova u utorak kamion s otpadom sa tog gradilišta stigao na deponiju, počeli su vaganje i istovar.

Kako saznaje Jutarnji, radnici su tokom istovara odmah uočili lobanju i gornji dio kostura. To je bilo dovoljno da pozovu policiju, koja je na licu mjesta obavila uviđaj.

Kosti su poslate na obdukciju, a kriminalisti i dalje obavljaju razgovore kako bi rekonstruisali misteriju ljudskih ostataka. Korisne informacije mogli bi da im daju bivši i sadašnji vlasnici zemljišta, kao i stanari okolnih zgrada.

Nakon što obdukcija otkrije ključne podatke o osobi, kriminalistička istraga biće nastavljena kako bi se utvrdilo da li je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela ili je riječ o nečem drugom.

Upućeni u problematiku kažu da ne treba isključiti ni mogućnost da je riječ o tijelu beskućnika, migranta ili usamljenog građanina za kojim, pretpostavlja se, čak godinu dana niko nije tragao.

"Svašta se inače pronađe na otpadu, ali zbog kostura smo svi ostali u šoku. To je presedan. Došao sam s puta u dvorište kompanije i zatekao gomilu policajaca. Mogu samo da potvrdim da je obavljen uviđaj, ali detalje ne mogu da otkrivam", rekao je kratko za Jutarnji list direktor zagrebačke kompanije u kojoj je kostur pronađen.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zagreb deponija leš

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ