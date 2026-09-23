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U Splitu uhapšeni Knez Trpimir i Kralj Ladislav

U Splitu uhapšeni Knez Trpimir i Kralj Ladislav

Autor Haris Krhalić
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Državljanin Avganistana i njegov maloljetni brat uhapšeni su na aerodromu u Splitu zbog falsifikovanih dokumenata sa imenima Knez Trpimir i Kralj Ladislav.

hrvatska policija Izvor: Shutterstock

Državljanin Avganistana i njegov maloljetni brat uhapšeni su na slitskom aerodromu prije leta za Njemačku jer su kod sebe imali falsifikovane dokumente koji su glasili na imena Knez Trpimir i Kralj Ladislav.

Istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor državljaninu Avganistana, dok je njegov maloljetni brat smješten u dom.

Tokom kriminalističke istrage utvrđeno je da su mladim Avganistancima lične karte sa falsifikovanim imenima isporučene u Atini, te da su iz Grčke stigli u Hrvatsku sa namjerom da nastave put ka Njemačkoj, prenose hrvatski mediji.

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Tagovi

Hrvatska hapšenje Avganistan

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