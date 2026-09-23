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Prvi dan jeseni donosi prijatne temperature, na istoku moguća slaba kiša

Prvi dan jeseni donosi prijatne temperature, na istoku moguća slaba kiša

Autor Dušan Volaš Izvor MONDO/Srna
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Danas će biti pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu do 25 stepeni Celzijusovih.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na istoku će biti više oblačnosti i ponegdje je moguća slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Najviša temperatura vazduha biće od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija bez zastoja, uz povoljne uslove za vožnju, dok magla mjestimično smanjuje vidljivost na području donjeg Podrinja.

Na putevima na kojima se izvode radovi, saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na dionici magistralnog puta Karakaj-Drinjača i večeras od 20.00 do 1.00 čas biće obustavljen saobraćaj zbog rehabilitacije kolovoza, a za to vrijeme vozila će biti preusmjerena na alternativne pravce.

Petominutne obustave saobraćaja od 7.00 do 15.00 časova na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica - LJubogošta, mjesto Han Derventa.

U FBiH je na snazi obustava saobraćaja na magistralnom putu Bugojno - Novi Travnik, preko Rostova, a vozila se preusmjeravaju na magistralni put Bugojno - Donji Vakuf - Travnik.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

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