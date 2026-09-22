U Banjaluci predstavljeni prvi električni autobusi, a najavljene su promjene javnog prevoza, nova stajališta, aplikacija za praćenje i Direkcije za javni prevoz.

Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka

Banjaluka je dobila prve električne autobuse, koji će u narednom periodu biti testirani na gradskim ulicama. Predstavljanje vozila iskorišteno je i za najavu niza promjena u javnom prevozu, uključujući nova stajališta, digitalno praćenje autobusa i formiranje Direkcije za javni prevoz.

Električni autobus predstavljen je kod Parka "Mladen Stojanović", a gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da je riječ o početku modernizacije sistema.

Električni autobusi za sada će služiti za testiranje kako bi se procijenilo njihovo funkcionisanje u gradskim uslovima.

"Ovo su prvi električni autobusi koji ne zagađuju okolinu. Ovo su testni autobusi da vidimo kako će funkcionisati", kazao je gradonačelnik.

Vidi opis Električni autobusi stigli u Banjaluku: Dostupna i aplikacija kojom možete pratiti autobus u realnom vremenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka Br. slika: 8 8 / 8

Stižu nova stajališta i aplikacija

Planirana je i promjena autobuske infrastrukture. Grad je ranije najavio 40 novih stajališta sa informacijama o linijama i redu vožnje, dok je sada najavljen širi plan prema kojem bi Banjaluka u narednom periodu trebalo da dobije ukupno 200 novih stajališta.

Na njima bi, između ostalog, trebalo da budu dostupne informacije za putnike, a najavljeni su i LED ekrani.

Digitalizacija bi trebalo da obuhvati i samo praćenje autobusa.

Aplikacija "SatBUS" trebalo bi da građanima omogući da vide gdje se autobus trenutno nalazi i kada bi trebalo da stigne na određeno stajalište.

Stanivuković je najavio i da bi od kraja naredne godine svi autobusi trebalo da budu klimatizovani i opremljeni rampama za osobe sa invaliditetom.

Promjene nisu najavljene samo kada je riječ o vozilima i infrastrukturi.

Gradonačelnik je ponovio plan o formiranju Direkcije za javni prevoz, preko koje bi Grad trebalo da preuzme veću ulogu u upravljanju sistemom.

"Osniva se i Direkcija za javni prijevoz, kako bismo vratili javni prijevoz u ruke grada. To je naše strateško opredjeljenje", rekao je Stanivuković.

Formiranje direkcije ranije je najavljeno kao dio šire reforme javnog prevoza u Banjaluci.

Dio vozača na obuci u Kini

U realizaciju plana uključeni su i kineski partneri, a dio vozača trenutno se nalazi u Kini na obuci.

"S partnerima iz Kine smo dogovorili trase u gradu", rekao je Stanivuković.

Pored električnih autobusa, Banjaluka očekuje i vozila koja gradska administracija opisuje kao električne tramvaje. Prema ranijim najavama, riječ je o vozilima dužine oko 33 metra koja bi trebalo da saobraćaju gradskim trasama i koji imaju točkove, a pogone ih baterije.