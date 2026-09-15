Stanivuković: Subvencija za privatne vrtiće povećana na 200 KM, naredne godine dodatnih 50 KM

Grad Banjaluka povećao je subvenciju za privatne vrtiće na 200 KM mjesečno, a Draško Stanivuković najavio je još 50 KM više naredne godine.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je da je subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima povećana na rekordnih 200 KM mjesečno, navodeći da je riječ o dugoročnoj mjeri koja će se nastaviti i naredne godine.

Stanivuković je rekao da Grad Banjaluka za ovu mjeru mjesečno izdvaja oko 600.000 KM, odnosno više od sedam miliona KM na godišnjem nivou.

Prema njegovim riječima, subvencija je uvedena sa 60 KM, a cilj je bio da cijena boravka u privatnim i javnim vrtićima bude što približnija.

„Danas čak imamo situaciju da ove naše subvencije, koje su 200 maraka sada svaki mjesec, mi nekim roditeljima nećemo davati 200 maraka nego 170, 180, zašto? Jer im toliko nedostaje da budu jednaki“, rekao je Stanivuković.

On je naveo da sa subvencijom od 200 KM oko 40 odsto djece koja pohađaju privatne vrtiće ima izjednačenu cijenu sa boravkom u javnim vrtićima.

„Danas možemo da kažemo da 1.700–1.800 roditelja od ukupnog broja koji idu u privatne ima jednaku cijenu, 1.700–1.800 roditelja treba da doplati do 50 maraka“, rekao je Stanivuković.

Najavio novo povećanje

Stanivuković je poručio da povećanje subvencije nije jednokratna mjera i najavio novo povećanje naredne godine.

„Ovih 200 konvertibilnih maraka je ovaj mjesec, ali je i za septembar, ali i za avgust, ali i za oktobar, ali i za novembar, ali i za decembar, i to je stalno tako. Naredne godine planiramo da to povećamo još za 50 maraka“, rekao je gradonačelnik.

Prema njegovim riječima, cilj je da nakon novog povećanja oko 70 odsto djece u privatnim vrtićima ima cijenu boravka jednaku onoj u javnim vrtićima.

Stanivuković je podsjetio da oko 3.000 djece čeka na upis u javne vrtiće, dok približno isti broj djece pohađa privatne predškolske ustanove.

Kako je rekao, subvencionisanje privatnih vrtića doprinijelo je i povećanju broja djece obuhvaćene predškolskim vaspitanjem.

„Sa ovim subvencijama mi smo povećali generalno broj djece koji ide u predškolsko vaspitanje“, naveo je Stanivuković.

Gradonačelnik je istakao i da je Grad u prethodnom periodu povećavao plate zaposlenih u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, te da kroz subvencije želi dodatno da podrži porodice.

"Banjaluka pruža više“

Stanivuković je tokom obraćanja podsjetio i na druge mjere koje je Grad uveo ili povećao, uključujući podršku maturantima, prvačićima, studentima i srednjoškolcima, pronatalitetne mjere, podršku mladim bračnim parovima, kao i subvencije za privatne vrtiće.

Govoreći o studentskim stipendijama, rekao je da su one ove godine povećane za 50 odsto.

„Niko to nije tražio, mi smo sami rekli: 'Mi povećavamo za 50 odsto'. I to danas se realizuje“, rekao je Stanivuković.

On je istakao da Grad, prema njegovim riječima, istovremeno izdvaja značajna sredstva za građane, realizuje investicije i ispunjava svoje finansijske obaveze.

„Ponosan sam na to što nemamo nijednu jednokratnu pomoć koja je samo ove godine i nije naredne. Mi u kontinuitetu podržavamo maturante, u kontinuitetu studente i srednjoškolce, u kontinuitetu naše prevoznike“, rekao je Stanivuković.

Na kraju je naveo da uspjeh gradske uprave vidi kroz tri aspekta – podršku građanima, realizaciju investicija i finansijsku stabilnost Grada.

„Mi uspijevamo sve tri stvari simultano da radimo“, poručio je Stanivuković.

Pogledajte kompletno obraćanje Stanivukovića: