I-A! Stigli smo. Upoznajte SVEX – mjesto na kojem oglasi ostaju besplatni

Magarac koji se posljednjih dana pojavljivao na bilbordima napokon otkriva šta stoji iza kampanje.

Izvor: Promo

S radom je počeo SVEX, nova domaća platforma za online kupovinu i prodaju koja donosi besplatne oglase, SMART alate i niz dodatnih mogućnosti za privatne i poslovne korisnike.

Iza jednostavnog imena stoji jasna ideja – napraviti oglasnik prilagođen načinu na koji danas kupujemo i prodajemo.

Tako je nastao SVEX, mjesto na kojem se mogu oglašavati vozila, nekretnine, auto dijelovi i oprema, tehnika i elektronika, poslovi, usluge i brojne druge kategorije.

A jedno od najvažnijih pravila postavljeno je odmah na početku: oglasi na SVEX-u ostaju besplatni.

To nije promotivna akcija povodom lansiranja niti pogodnost ograničena na određeni period. Besplatna objava oglasa osnova je platforme, dok korisnici koji žele dodatnu vidljivost i naprednije mogućnosti mogu izabrati dodatne opcije i pakete.

Oglas koji može napraviti više

SVEX nije zamišljen samo kao prostor za postavljanje fotografije, opisa i cijene.

U platformu su integrisani SMART alati koji korisnicima mogu pomoći pri pisanju teksta oglasa, uređivanju fotografija i pozadine, kao i automatskom maskiranju registarskih oznaka na fotografijama vozila.

Za predstavljanje ponude dostupno je do 25 fotografija po oglasu bez dodatne naplate, mogućnost videa, svakodnevno obnavljanje oglasa te dodatni alati za promociju i praćenje rezultata.

Izvor: Promo

Tu je i SVEX Story, format na naslovnici putem kojeg se proizvod, usluga ili poslovna ponuda mogu dodatno predstaviti fotografijom ili videom tokom 24 sata.

Poslovnim korisnicima dostupan je i SVEX Izlog – istaknuta kartica shopa s logotipom, nazivom, brojem oglasa i izborom ponude. Izlog se prikazuje na naslovnici ili unutar odabrane kategorije, čime shop dobiva dodatnu vidljivost, a kupci brži pregled njegove ponude.

Jedan paket. Sve kategorije.

Posebna pažnja posvećena je poslovnim korisnicima – od manjih obrta i trgovina do kompanija s velikim brojem oglasa.

SVEX poslovni model omogućava da jedan paket pokriva sve kategorije. Poslovni korisnik tako unutar jednog paketa može objediniti različite dijelove svoje ponude, bez potrebe za aktiviranjem zasebnog paketa za svaku kategoriju.

Zavisno od izabranog paketa, dostupni su veći limiti oglasa, krediti za dodatnu promociju, napredna statistika, personalizirana podstranica trgovine, više korisničkih računa, grupno upravljanje oglasima, API integracija i druge funkcionalnosti namijenjene profesionalnim prodavačima.

Prvih 999 ulazi u SVEX Founders Club

Za one koji budu među prvima, SVEX je pripremio i Founders Club.

Izvor: Promo

Prvih 999 korisnika koji aktiviraju jedan od paketa i ispune uslove programa dobijaju mogućnost korištenja izabranog paketa za 1 KM mjesečno tokom prvih 12 mjeseci.

Dostupna je i opcija 10 + 2 – jednokratnom uplatom 10 KM izabrani paket koristi se svih 12 mjeseci.

Nova era oglasa upravo je počela

SVEX je od sada dostupan korisnicima širom Bosne i Hercegovine.

Besplatni oglasi ostaju njegova osnova, a SMART alati, dodatne mogućnosti promocije i model prilagođen poslovnim korisnicima nadograđuju iskustvo za one koji od svoje online prodaje žele više.

Vrijeme je da vidite šta je magarac toliko dugo skrivao.

Upoznajte SVEX na www.svex.ba.

Ne revi. Prodaj!