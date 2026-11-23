Zaposleni u Nemačkoj uživaju visoke plate, a obrazovanje značajno utiče na zarade, sa prosjekom od 68.250 evra za visokoobrazovane.

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Njemačka godinama važi za jednu od najsnažnijih ekonomija Evropske unije, što se vidi i kroz plate u izvjesnim sektorima.

Najviše plaćena zanimanja u Njemačkoj u 2026. godini su u medicini, bankarstvu, vazduhoplovnoj i svemirskoj industriji, kao i informacionim tehnologijama, dok medijalna bruto godišnja zarada zaposlenih u zemlji iznosi 53.900 evra, pokazuje objavljen izvještaj platforme Stepstoun.

Bruto godišnja zarada u Njemačkoj u prosjeku iznosi 53.900 evra, dok je neto približno 34.400 evra neto, odnosno oko 2.865 evra mjesečno.

Analiza je zasnovana na 1,3 miliona podataka o zaradama i obuhvata razlike između profesija, privrednih grana, veličine kompanija i saveznih pokrajina, prenosi Handelsblat.

Najplaćenija zanimanja

Na vrhu liste nalaze se ljekari, čija zarada, na godišnjem nivou, premašuje 100.000 evra. Među posebno dobro plaćenim zanimanjima su specijalisti interne medicine, sa medijalnom zaradom od 102.500 evra, rukovodioci sektora sa 80.500 evra i inženjeri u razvoju sa 75.500 evra godišnje.

Sada već tadicionalno, dobro su plaćeni i zaposleni u informacionim tehnologijama, čija medijalna bruto godišnja zarada iznosi 66.750 evra. Posebno su traženi stručnjaci za vještačku inteligenciju, sajber-bezbjednost i analizu podataka.

Prema podacima njemačke Savezne agencije za zapošljavanje, medijalna zarada AI inženjera i stručnjaka za AI promptove iznosi oko 77.800 evra, dok najplaćenija četvrtina zaposlenih u ovoj grupi zarađuje više od 89.400 evra godišnje.

Zaposleni na rukovodećim pozicijama zarađuju medijalno 62.000 evra godišnje, oko 21 odsto više od onih koji nemaju rukovodeću funkciju.

Visokoobrazovani bolje plaćeni

Prednost visokim primanjima daje i obrazovanje, pa oni sa fakultetskom diplomom imaju medijalnu zaradu od 68.250 evra, dok je kod onih bez visokoškolskog obrazovanja taj iznos 51.200 evra. Među dobro plaćenim zanimanjima bez fakultetske diplome izdvajaju se servisni tehničari, sa 56.250 evra, i majstori automehaničari, sa 54.500 evra.

Posmatrano po privrednim granama, bankarski sektor nudi najviše zarade, sa medijalnih 70.250 evra godišnje, što je više od 30 odsto iznad nacionalnog proseka, a visoko su pozicionirane i vazduhoplovna i svemirska industrija, kao i osiguranje, dok je ugostiteljstvo na dnu liste, sa medijalnom zaradom od 45.500 evra.

Visoka primanja u pojedinim sektorima povezana su sa složenošću poslova i visokim nivoom odgovornosti. Razlike su primjetne i u zavisnosti od veličine poslodavca.

Zaposleni u kompanijama sa više od 5.000 radnika zarađuju medijalno 63.000 evra godišnje, dok je u preduzećima sa najviše 50 zaposlenih taj iznos 48.800 evra.

Prema ocjeni stručnjaka Stepstouna, velike kompanije imaju veću finansijsku mogućnost da ponude konkurentne zarade, ali manjim poslodavcima u privlačenju radnika mogu da pomognu i dobri uslovi rada, fleksibilnost i mogućnosti profesionalnog razvoja.

(Mondo/Euronews)