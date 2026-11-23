Jovo Bakić otkrio kako su izgledale konsultacije sa Aleksandrom Vučićem u Skupštini Srbije.

Izvor: Tačno/screenshot

Jovo Bakić, šef poslaničke grupe "Studentska lista", je bio danas na konsultacijama u Narodnoj skupštini sa predsjednikom Narodne skupštine Aleksandrom Čupićem i generalnim sekretarom parlamenta Mirjanom Radaković i sa Aleksandrom Vučićem, šefom poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".

Razgovaralo se o izboru skupštinskih organa, a ono što je posebno privuklo pažnju javnosti jeste to što su Bakić i Vučić sjedili jedan pored drugog nakon prošlonedjeljnih žestokih verbalnih duela u skupštinskoj sali.

Jovo Bakić je na "Insajder" televiziji govorio o današnjim konsultacijama u Narodnoj skupštini. Otkrio je šta se dogodilo na tom sastanku.

"Sastanak je bio sličan zasjedanju samo je kraće trajalo. Nekima nije bilo prijatno, nekima je bilo zabavno.

Ne znam da li je Vučiću bilo zabavno, meni jeste. Sve u svemu, već sam govorio o tome, oni nisu opozicija već su predvođeni organizovanom kriminalnom grupom i u tom smislu ne može im se dati ništa u Skupštini, kada istražni organi završe svoj posao oko nekih od njih, onda će moći da budu očišćeni od 'oberkriminalaca', i kada se to desi, moći će da budu opozicija.

Dakle, moći će onda da dobiju i neka mjesta, i predsjednika odbora i potpredsjednika, onako kao što su manjinske opozicione političke stranke dobile. Čuće se tek za manjinske strane, one će imati svoja mjesta u odborima, ima vremena za to", otkrio je Bakić.

Nakon tih konsultacija se kratko obratio predstavnicima medija Aleksandar Vučić koji je izjavio da poslanički klub “Srbija pobeđuje” neće voditi nijedan skupštinski odbor. Nakon toga su počele konsultacije sa samostalnim narodnim poslanicima.

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Pogledajte 00:35 Konsultacije u Skupštini Srbije Izvor: TAČNO/Ognjen Milović Izvor: TAČNO/Ognjen Milović

(Mondo)

Nakon tih konsultacija se kratko obratio predstavnicima medija Aleksandar Vučić koji je izjavio da poslanički klub “Srbija pobeđuje” neće voditi nijedan skupštinski odbor. Nakon toga su počele konsultacije sa samostalnim narodnim poslanicima.