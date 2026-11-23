Poznati putopisac i humanista Robert Dacešin pružio je podršku Udruženju roditelja "Glas tišine" i njihovoj inicijativi za uvođenje sankcija za diskriminaciju djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

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Svojom objavom Dacešin je skrenuo pažnju javnosti na rad udruženja i važnost njihove borbe za zaštitu dostojanstva, prava i ravnopravnosti najranjivijih članova društva.

Iz Udruženja roditelja "Glas tišine" ističu da im ovakva podrška i javna vidljivost mnogo znače, posebno kada dolaze od ljudi koji prepoznaju važnost društvene odgovornosti i ne okreću glavu od problema s kojima se suočavaju djeca i njihove porodice.

Njihova inicijativa usmjerena je na uspostavljanje jasnije odgovornosti u slučajevima diskriminacije, ponižavanja i ismijavanja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Predlažu da se takva ponašanja jasno definišu kao prekršaji, uz precizno propisane novčane kazne i djelotvornije mehanizme institucionalne zaštite.

Iz udruženja naglašavaju da se ne radi samo o neprimjerenom ponašanju, već o povredi dostojanstva, sigurnosti i prava na ravnopravan život.

Iako je inicijativa prvenstveno usmjerena na zaštitu djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, iz "Glasa tišine" poručuju da zaštita od diskriminacije mora biti obezbijeđena svakom djetetu, bez izuzetka.

"Nijedno dijete ne smije biti nezaštićeno pred nepravdom, a svako kršenje njegovih prava mora imati odgovarajuću institucionalnu reakciju", poručuju iz ovog udruženja.

(Mondo)