Addiko Bank Banjaluka uvela je uslugu instant plaćanja koja omogućava prenos novca za svega nekoliko sekundi, u bilo koje doba dana ili noći, 365 dana u godini.

Izvor: Addiko banka/Promo

Nova usluga omogućava brže i jednostavnije izvršavanje platnih transakcija ne samo između klijenata Addiko Bank, već i prema klijentima drugih banaka koje su uključene u sistem instant plaćanja.

Instant plaćanja dostupna su putem svih postojećih kanala Banke – mobilnog i elektronskog bankarstva, kao i u poslovnicama. Klijenti mogu koristiti ovu mogućnost za hitne naloge u iznosu do 5.000 KM, odabirom opcije „Hitno“, pri čemu sredstva primaocu stižu praktično u realnom vremenu, odnosno u roku definisanom pravilima Centralne banke Bosne i Hercegovine.

„Uvođenjem instant plaćanja dodatno unapređujemo svakodnevno bankarsko iskustvo naših klijenata i omogućavamo im da sredstva prenose brzo, sigurno i jednostavno, bez čekanja na naredni radni dan ili klirinške cikluse. Posebna vrijednost ove usluge je činjenica da klijenti Addiko Bank mogu gotovo trenutno slati sredstva prema klijentima drugih banaka koje su dio sistema instant plaćanja, ali i primati uplate od njih. Na taj način novac je primaocu dostupan za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li je riječ o radnom danu, vikendu ili prazniku“, izjavio je Dalibor Starčević, direktor Odjela operacija u Addiko Bank Banjaluka.

Kada je banka primaoca dio sistema instant plaćanja, sredstva su dostupna za svega nekoliko sekundi. Za ostale banke primjenjuju se standardni rokovi izvršenja platnog prometa.

Uvođenjem instant plaćanja Addiko Bank nastavlja unaprjeđivati svoje digitalne usluge i potvrđuje opredijeljenost da klijentima pruža moderna, brza i jednostavna bankarska rješenja prilagođena potrebama savremenog života.