Važno je biti dobar saigrač zajednice: Addiko Bank i FK Borac uredili odmaralište na najvišoj tački Banjaluke

Povodom 10 godina uspješnog poslovanja Addiko Bank Banja Luka i 100 godina postojanja FK Borac, zaposleni Banke, fudbaleri banjalučkog kluba i članovi Planinarsko-sportskog udruženja Abonos zajedničkim snagama uredili su novo odmaralište na Jovinom visu.

Izvor: Addiko banka/Promo

Riječ je o najvišoj tački Banjaluke, gdje su građani dobili prostor za odmor, druženje i boravak u prirodi.

Na simboličan način obilježen je jubilej dvije institucije koje su odlučile da značajan datum ne ostane samo povod za slavlje, već i prilika da zajednici ostave nešto trajno i vrijedno. Novo odmaralište biće mjesto susreta, predaha i novih uspomena za sve generacije koje će u godinama pred nama osvajati svoje vrhove, kako na planini, tako i u životu.

U Addiko banci ističu da odgovorno poslovanje podrazumijeva mnogo više od poslovnih rezultata te da kroz podršku sportskim, ekološkim, edukativnim i društveno korisnim projektima nastavljaju biti dobrog saigrača zajednice. Novo odmaralište na Jovinom visu je pokazatelj da najvrijedniji trag ostavljamo onda kada uspjehe dijelimo s drugima.

"Za deseti rođendan poželjeli smo da zajednici poklonimo nešto što će trajati mnogo duže od samog jubileja. Ova akcija bila je prilika da naši zaposleni, fudbaleri Borca i planinari, uz jedan lijep i poseban povod, provedu dan zajedno, družeći se i radeći na nečemu što će ostati korisno cijeloj zajednici. Upravo ovakve inicijative na najbolji način povezuju ljude, jačaju partnerstva i potvrđuju vrijednosti koje njegujemo kroz društveno odgovorno i održivo poslovanje", izjavio je Slađan Stanić, predsjednik Uprave Addiko Bank Banja Luka.

Addiko Bank Banja Luka desetu godišnjicu poslovanja dočekuje uz snažan rast tržišnog udjela u segmentu gotovinskih kredita, značajan napredak u digitalizaciji bankarskih usluga i kontinuirano jačanje svoje pozicije na tržištu.

Istovremeno, FK Borac u godini obilježavanja jednog vijeka postojanja potvrđuje status jednog od najuspješnijih klubova u BiH. Nakon osvajanja titule prvaka BiH i istorijskih nastupa na evropskoj sceni, klub nastavlja da pomjera granice i ispisuje nove stranice svoje evropske istorije.

"Našim prijateljima iz Addiko banke želimo srećan deseti rođendan i od srca im želimo da nastave da nižu poslovne uspjehe. Zadovoljstvo nam je što smo bili dio jedne ovakve akcije i što smo kroz sjajno druženje dali i konkretan doprinos našoj zajednici. Zajednička saradnja sa Addiko bankom u minulom periodu prožeta je brojnim uspjesima i uvjereni smo da će tako biti i u budućnosti", izjavio je Dejan Čato direktor FK Borac Banja Luka.

(Mondo)