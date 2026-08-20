Petica za početak školske godine: Samo s ličnom kartom Addiko kredit i Sport Vision bon od 50 KM

Početak školske godine uvijek donosi posebnu energiju.

Izvor: Addiko banka/Promo

Povratak u školske klupe znači susrete s prijateljima, miris nove školske opreme, nove patike, ali i prve petice. Početak škole poseban je trenutak kako za djecu tako i za roditelje, ispunjen planovima, očekivanjima i željom da školska godina započne odlično.

Da bi roditelji u školskim pripremama lakše upisali svoju prvu peticu, Addiko Bank Banja Luka pripremila je jednostavno rješenje za finansiranje troškova početka školske godine. Do 10. septembra 2026. godine moguće je brzo i jednostavno aplicirati za Addiko gotovinski kredit do 4.000 KM, samo s ličnom kartom. Klijenti po realizaciji kredita na poklon dobijaju Sport Vision bon u vrijednosti od 50 KM, koji će roditeljima pomoći da lakše zaokruže listu školskih kupovina i upišu još jednu peticu kada je riječ o izboru sportske opreme za novu školsku godinu.

Ponuda je dostupna klijentima svih banaka, a za apliciranje je potrebna samo lična karta, što proces čini jednostavnim i brzim.

„Početak školske godine za mnoge porodice donosi brojne pripreme, zbog čega smo željeli ponuditi praktično finansijsko rješenje koje će roditeljima omogućiti veću fleksibilnost i lakše planiranje budžeta. U Addiku, za kredit je moguće aplicirati u jednom dolasku u banku, brzo i jednostavno, samo s ličnom kartom i realizovati ga bez naknade za obradu, uz fiksnu kamatnu stopu i rok otplate do 48 mjeseci. Dodatnu vrijednost akciji daje Sport Vision poklon kartica od 50 KM koju klijenti dobijaju uz svaki realizovani kredit i mogu je iskoristiti u svim Sport Vision prodavnicama. Budući da promotivna ponuda traje do 10. septembra, pozivamo sve zainteresovane da na vrijeme iskoriste ove pogodnosti i spremno zakorače u novu školsku godinu“, izjavila je Sanja Babić, Direktor Odjela upravljanja prodajom za retail klijente.

Svaki uspješan školski početak počinje dobrim pripremama, a kako do petice za početak školske godine saznajte na web stranici Addiko banke Banja Luka.