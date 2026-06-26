Kredit, kartica i paket računa u Addiku po realizaciji idu uz 100 KM bonusa i poklon vaučer

Addiko Bank Banja Luka nudi jednostavan, brz i prepoznatljiv način finansiranja za razne životne prilike putem gotovinskog kredita do 4.000 KM.

Izvor: Addiko banka/Promo

Za kredit se aplicira samo uz ličnu kartu, kamatna stopa je fiksna, a po samoj realizaciji kredita, kreditne kartice i paketa tekućeg računa klijent ostvaruje pravo na 100 KM dobrodošlice i poklon vaučer sa popustima u odabranim prodajnim i uslužnim objektima širom BiH. Ponuda je vremenski ograničena i traje do 15. jula 2026. godine, a dostupna je klijentima svih banaka.

Za ostvarenje pogodnosti dovoljno je ponijeti samo ličnu kartu. Klijenti mogu aplicirati za gotovinski kredit do 4.000 KM, Addiko Mastercard 3u1 kreditnu karticu sa limitom do 1.000 KM i paket računa prema sopstvenim potrebama. Bilo da se odluče za Zlatni paket kao potpuno rješenje, Srebrni paket kao praktičan izbor ili startuju sa Start paketom, po realizaciji ih očekuje dobrodošlica od 100 KM i vaučer sa popustom kojeg biraju sami.

Vaučer pogodnosti uključuje popuste kod brojnih partnera:

• Ideal Apartmani Banja Luka – 25 % na jedan dolazak

• MD Montel Brčko – 15 % na svu neakcijsku robu

• GS izgradnja Banja Luka – 10 % na građevinske radove i kupovinu PVC i pergole

• UNIQA – 20 % na kasko osiguranje i asistenciju na putu

• Etno selo Stanišići – 20 % na noćenje sa doručkom, 30 % na dnevne ulaznice u Wellness i C25 centar Leonida, 10 % na tretmane lica i tijela

• Terme Ozren – 20 % na uslugu noćenja

• Beauty&Coffee resort Čeda Banja Luka – 10 % na trajnu šminku

• Banja Kulaši doo - Vaučer -20 % spa zona 90 min (za 2 ili 4 osobe)

• Kuprešak – 10% na sve

• Alp Outdoor shop – 10% na sve

• Mihajlović doo - 15% bijela tehnika, kućanski aparati, na neakcijsku robu

• Color studio doo - 10% na period od 3 mjeseca

• Connect plus SP -15% na satove, nakit, Mona galanteriju, brendirane naočale

• Glow dent -10-20% na određene usluge





Addiko Mastercard 3u1 kreditna kartica donosi dodatnu praktičnost jer svaku kupovinu preko 50 KM klijenti mogu podijeliti na do 24 rate, bilo kada i bilo gdje, uz mogućnost da sami odaberu način i rok otplate.

„Želimo da klijentima ponudimo rješenja koja su brza, jednostavna i dostupna svima. Kada se gotovinski kredit, kreditna kartica i paket računa povežu u jedinstvenu ponudu, klijent ne dobija samo finansijski proizvod, već i paket pogodnosti koji olakšava svakodnevicu. Mogućnost realizacije samo uz ličnu kartu, dobrodošlica od 100 KM i vaučer sa popustom dodatno potvrđuju našu posvećenost klijentima“, izjavila je Sanja Babić, direktor Odjela upravljanja prodajom za retail klijente u Addiko Bank Banja Luka.

Sve informacije dostupne su na web stranici addiko-rs.ba ili pozivom Kontakt centra na 051 951 000.





