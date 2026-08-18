Užas na Filipinima: Pucao na nastavnika, ubio vršnjaka pa sve prenosio uživo

Napadač je prvo pucao na nastavnika, ali je promašio, a zatim je otišao u drugu učionicu i pucao na učenika, koji je kasnije preminuo.

Izvor: X/pradhyumn sharma

Učenik katoličke škole na jugu Filipina je ubijen u pucnjavi, a napadač, takođe učenik, izvršio je samoubistvo, potvrdio je lokalni zvaničnik, javlja BBC.

Pucnjava u učionici

Gradonačelnik grada Zamboanga Khimer Adan Olaso rekao je lokalnom radiju da je osumnjičeni uspio da unese pištolj kalibra 45 u školsku učionicu.

Prema njegovim riječima, napadač je prvo pucao na nastavnika koji je sjedio za klupom, ali je promašio. Zatim se prebacio u drugu učionicu i pucao na učenika, koji je kasnije preminuo.

BREAKING: At least 2 killed after shooter livestreams attack at#Ateneode Zamboanga University in#Philippines



Local media identify him as Nael Jalani. Seeing reports that multiple people have been killed in the shooting.#breaking#viral#furry#shootingpic.twitter.com/Cu99a4WKtF — pradhyumn sharma (@pradhyu78651514)August 18, 2026

Lokalni mediji su objavili navodni video snimak pucnjave, koji je snimljen iz perspektive napadača i prikazuje pištolj u hodniku škole, prenosi Index. Vlasti su saopštile da je situacija pod kontrolom i da nema drugih napadača.

Napad prije dva mjeseca

Napad se dogodio samo dva mjeseca nakon pucnjave u srednjoj školi u gradu Takloban, gdje su tri učenika ubijena, a 20 drugih je ranjeno. Osumnjičeni za taj napad bila su dva tinejdžera, od kojih je utvrđeno da je jedan redovno igrao izuzetno nasilnu onlajn igru "Gorebox". Igra je od tada zabranjena na Filipinima, a Senat trenutno istražuje uticaj nasilnih kompjuterskih igara na mlade ljude.

Vlasti širom Jugoistočne Azije razmatraju uvođenje ograničenja na korišćenje društvenih mreža od strane maloljetnika zbog potencijalnih štetnih posljedica. Početkom avgusta, tinejdžer u Tajlandu je ubio osam ljudi u svojoj školi, a zatim i sebe. Vlasti kažu da je konzumirao nasilan sadržaj na društvenim mrežama.