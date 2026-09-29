Djeca od 8, 13 i 15 godina žrtve nasilja: Bračni par hranitelja zlostavljao troje maloljetnika

Na Cetinju su uhapšeni supružnici Š.K. i A.S zbog sumnje da su počinili krivična djela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, na štetu tri maloljetna lica starosti osam, 13 i 15 godina.

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Maloljetna lica su bila smještena kod osumnjičenih kao hraniteljske porodice, na osnovu rješenja Centra za socijalni rad.

Sumnja se da je Š.K. u kontinuiranom vremenskom periodu od januara 2022. godine, na Cetinju, primjenom nasilja prema maloljetnicima narušavao duševni i tjelesni integritet oštećenih, na način što ih je, kako se sumnja, udarao šakama, drvenim predmetima i drugim podesnim sredstvima, te ih silom i prijetnjom primoravao da pred službenicima Centra za socijalni rad prikrivaju verbalno i fizičko nasilje.

On je osumnjičen i da je maloljetnika starog 15 godina, kada je imao 12 godina, koristeći teške prilike u kojima se nalazio, u cilju eksploatacije njegovog rada, primoravao da radi u jednom ugostiteljskom objektu na Cetinju. Oštećeni je, kako se sumnja, obavljao navedeni posao kako bi u zamjenu za njegovo radno angažovanje, namirio dug koji je član porodice Š.K. imao prema vlasniku ugostiteljskog objekta.

Takođe, sumnja se da je Š.K. maloljetnika starog 15 godina, primoravao da obavlja teške fizičke poslove u privatnim kućama na teritoriji opštine Cetinje, pribavljajući na taj način materijalnu korist, kako piše Tanjug.

Potom je, kako se sumnja, oštećenog, sa istim ciljem, primoravao da radi u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi, planirajući da na taj način pribavi materijalnu korist u iznosu od 1.000 evra po odrađenom mjesecu, pri čemu mu je uskraćivao pravo na školovanje.

A.S. je, kako se sumnja, u kontinuiranom vremenskom periodu od januara 2022. godine, primjenom nasilja prema pomenutim maloljetnicima narušavala duševni i tjelesni integritet oštećenih, čiji je zakonski staratelj i sa kojima živi u porodičnoj zajednici.

Takođe se sumnja da je A.S. zloupotrebom odnosa zavisnosti oštećenih i koristeći teške prilike u kojima su se nalazili, zajedno sa suprugom Š.K. primoravala maloljetnika starog 15 godina na prinudni rad radi sticanja materijalne koristi, dok su maloljetna lica stara osam i 13 godina primoravali da obavljaju kućne poslove i čuvaju njihovu unučad.

Maloljetnici su, u saradnji sa službenicima Centra za socijalni rad, zbrinuti i smješteni na bezbjednu lokaciju, gdje im je obezbijeđena odgovarajuća zaštita i potrebna podrška.

Hapšenje su izveli službenici Odeljenja bezbjednosti Cetinje, u koordinaciji sa Odsjekom za suzbijanje krivičnih djela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

(Mondo)