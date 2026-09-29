Isplivala lista najprofitabilnijih kompanija na svijetu: Tehnološki giganti zgrću milijarde, a evo ko je na tronu

Objavljena je nova analiza svjetskih korporacija koja razotkriva drastične razlike u profitnim maržama, pokazujući kako tehnološke kompanije zadržavaju neuporedivo veći dio prihoda u odnosu na naftne i trgovinske gigante.

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Najveće svjetske kompanije ostvaruju ogromne prihode, ali se udio koji na kraju postane čista zarada drastično razlikuje, prenosi Visual Capitalist.

Ova lista rangira 30 najvećih svjetskih kompanija prema tome koliko profita ostvaruju na svakih 100 dolara prihoda, na osnovu podataka iz lista Fortune Global 500.

Profit je obračunat nakon oporezivanja, vanrednih kredita ili rashoda, računovodstvenih izmjena i nekontrolisanih interesa, ali prije isplate preferencijalnih dividendi.

Zašto tehnološke kompanije zadržavaju više od svakih 100 dolara?

Ukupan prihod mjeri koliko novca prođe kroz kompaniju, ali ne i koliko od toga na kraju stigne do konačnog profita. Među najvećim svjetskim korporacijama, tehnološki giganti se izdvajaju po tome koliki udio njihovog prihoda prelazi u čisti profit.

Rang - Kompanija - Profit na svakih 100$ prihoda - Ukupan profit

Nvidija - 55,60$ - 120 mlrd.$ Majkrosoft - 36,10$ - 102 mlrd.$ Alfabet - 32,80$ - 132 mlrd.$ Meta - 30,10$ - 60 mlrd.$ Epl - 26,90$ - 112 mlrd.$ Industrijska i komercijalna banka Kine - 24,30$ - mlrd.$ Saudi Aramko - 20,80$ - 93 mlrd.$ Džej-Pi Morgan Čejs - 20,30$ - 57 mlrd.$ Berkšir Hatavej - 18,00$ - 67 mlrd.$ Samsung Elektroniks - 13,30$ - 31 mlrd.$ Amazon - 10,80$ - 78 mlrd.$ Ekson Mobil - 8,70$ - 29 mlrd.$ Tojota Motor - 7,60$ - 26 mlrd.$ Šel - 6,50$ - 18 mlrd.$ Kineska nacionalna naftna korporacija - 5,30$ - 21 mlrd.$

Jaz je frapantan čak i među samim korporativnim gigantima. Majkrosoft ostvaruje 36,10 dolara profita na svakih 100 dolara prihoda, u poređenju sa oko 3 dolara koliko ostvaruju Volmart i Kostko. Enormni prihodi ne znače nužno i jednako veliku profitnu maržu.

Veliki dio ove razlike svodi se na same poslovne modele. Softver i digitalne platforme mogu opsluživati dodatne korisnike uz relativno niske inkrementalne troškove, dok trgovinski lanci, proizvođači i energetske kompanije moraju neprestano da plaćaju zalihe, radnu snagu, sirovine, logistiku i proizvodnju.

Vještačka inteligencija prekraja poslovni model tehnoloških giganata

Prikazane marže odražavaju današnje poslovne modele, ali vještačka inteligencija čini mnoge od tih modela kapitalski znatno intenzivnijim. Majkrosoft, Alfabet, Meta i Amazon ulažu stotine milijardi dolara u AI infrastrukturu.

Kapitalni rashodi vodećih provajdera cloud infrastrukture na putu su da dostignu 785 milijardi dolara u 2026. godini i da porastu na skoro 1.000 milijardi dolara u 2027. godini.

Nvidija je jedan od glavnih dobitnika ovih investicija. Kao dominantni dobavljač AI čipova, ona se nalazi u samom centru izgradnje te infrastrukture, dok njen softverski ekosistem CUDA može graditeljima znatno otežati prelazak na čipove rivalskih kompanija.

Sa druge strane, obim investicija u vještačku inteligenciju podiže troškove kapitala širom cijelog sektora tehnoloških giganata. Kako troškovi izgradnje infrastrukture rastu, ti izdaci bi mogli početi da mijenjaju marže koje ove kompanije trenutno drže na samom vrhu ove rang-liste.